Profession inconnue ou boudée il y a quelques années, nombreux sont ceux qui tentent désormais de percer en tant que youtubeurs et ça peut être très gagnant pour les chanceux qui parviennent à le faire! En effet, un petit palmarès des stars de YouTube les mieux payées de 2018 vient de voir le jour et les chiffres qui en ressortent sont plus qu’intéressants…

Les jeux vidéo. Le maquillage. La musique. Les critiques (littérature, cinéma, jouets, gadgets électroniques, etc.). Les DIY. Les sports extrêmes. La vie quotidienne. Les talents sont multiples et peuvent être exploités de bien des façons sur une plateforme comme celle de YouTube. Néanmoins, ça prend une grande détermination et un dévouement certain pour parvenir à faire sa marque sur le web, de nos jours. Honnêtement, on pourrait presque dire que la profession de youtubeurs est une véritable vocation! Bref, pour une poignée de ces stars du net, leurs efforts ont porté fruit et leurs prières ont été entendues : voici le top 5 des youtubeurs les mieux payés de l’année 2018.

5. Jeffree Star

Véritable artiste du maquillage, ce youtubeur a créé une collection de produits de beauté incluant des rouges à lèvres, de l’ombre à paupières et des fards de toutes sortes. Jeffree Star Cosmetics lui rapporte annuellement des revenus de 100 millions $. Son salaire personnel est quant à lui évalué à 18 millions $.

4. DanTDM

Quand une passion pour les jeux vidéo se transforme en gagne-pain… Voilà comment résumer le conte de fée de ce joueur britannique, un vrai expert du jeu Minecraft, entre autres. En 2018, son salaire annuel est établi à 18, 5 millions $, soit deux millions de plus que l’an passé.

3. Dude Perfect

Les vidéos de cette chaîne YouTube ont été visionnées plus de 6 milliards de fois. Oui, vous avez bien lu : 6 MILLIARDS! Mais bon, reste à savoir comment les cinq hommes qui se cachent derrière les sportifs, parfois casse-cous, de cette chaîne se séparent ce revenu annuel de 20 millions $...

2. Jake Paul

Faire rire les gens, parfois avec des gags extrêmement bien conçus, à d’autres moments avec des mauvais tours plus que douteux. Les humoristes ont désormais énormément de compétition sur le web! Jake Paul, lui, s’est mis 21, 5 millions $ dans les poches, cette année. Rappelons que les agissements de son frère, Logan Paul, ont grandement été critiqués sur YouTube.

1. Ryan ToysReview

Regarder un enfant déballer ses cadeaux, à Noël ou à son anniversaire, c’est attendrissant! Mais qui aurait cru qu’il était possible de faire de l’argent avec ça? Bon, techniquement, le petit Ryan, sept ans, ne fait pas que regarder ses jouets : il les met à l’épreuve, question de bien guider les consommateurs, par la suite. Ainsi, sa famille a gagné le gros lot de 22 millions $!

Comme tout bouge très vite sur « les internets », ces youtubeurs peuvent profiter de leur heure de gloire en ce moment, car l’an prochain, ils seront peut-être détrônés par de nouvelles vedettes… Puis, il manque clairement de présence féminine dans ce palmarès!

