Vos sorties du week-end : 10 au 12 janvier

Vous cherchez comment décompresser ce week-end en brisant votre routine et en écoutant un peu le côté « artsy » de votre personne? Sortez de chez vous… et si vous ne savez pas trop où laisser vos pas vous guider, inspirez-vous de nos suggestions de sorties, dans votre beau coin de province!

Montréal (et ses environs)

facebook.com/events/586585781884757

Où : restaurant Le Bleu Raisin (5237 Saint-Denis, à Montréal)

Coût : 89$

Si vous trouvez votre période après-Fêtes un peu trop tranquille, laissez un expert en vin vous en mettre plein la vue! Cet événement vous permettra d’apprendre les meilleurs mariages entre les vins et certains mets, puis vous aidera à mieux choisir vos vins par la suite. Le dimanche 12 janvier, de 18 heures à 21 heures 30.

Où : Musée Stewart (Parc Jean-Drapeau)

Coût : 12$ à 15$ (gratuit pour les enfants de 12 ans et moins)

Une exposition que l’on dit à la fois envoûtante et inquiétante… comme l’est la nuit! Plongez tête première dans quatre univers nocturnes grâce aux récits originaux et inédits d’auteurs québécois chouchous : Simon Boulerice, Dominique Demers, Éric Dupont et Heather O’Neill. Et si c’était ce week-end que vous affrontiez votre peur de la noirceur? Jusqu’au 7 mars.

Où : Théâtre St-Denis

Coût : 30$ à 120$

Que le spectacle commence! C’est ce week-end que le chef-d’œuvre de Broadway en version concert en français s’installe sur la scène du Théâtre St-Denis (et ce jusqu’au 25 janvier). Un orchestre de 40 musiciens ainsi que 20 chanteurs vous feront vivre une foule d’émotions en vous transportant dans le Paris mythique de 1881…

Où : Parcours Gouin (10 905 Basile-Routhier, à Montréal)

Coût : gratuit

Vous voulez vous dégourdir les jambes, tout en rendant votre hiver moins monotone? Ça tombe bien : dès ce dimanche, à 10 heures 30 (tous les dimanches jusqu’au 22 mars), vous pourrez pratiquer le yoga en plein air avec l’équipe de POP Spirit. Des vêtements chauds et confortables, un tapis de yoga et vous serez en business. Namasté!

Québec

Où : Village Vacances Valcartier

Coût : 18, 99$ à 23, 99$ (gratuit pour les bébés de moins de 1 mètres)

Un incontournable de l’hiver québécois que vous n’avez peut-être pas encore vécu! En prime, en 2020, l’Hôtel de Glace célèbre son 20e anniversaire. Pour l’occasion, la thématique (qui change de façon annuelle) se voudra un clin d’œil aux dernières années… Un voyage dans le temps assez intéressant dans une ambiance glaciale, mais surtout magique! Jusqu’au 29 mars.

Mauricie

pc.gc.ca

Où : Parc national de la Mauricie

Coût : entrée du parc, 6, 90$ à 7, 90$ (gratuit pour les 17 ans et moins)

Ce cher « fat bike », ou vélo à pneus surdimensionnés si vous préférez, gagne du terrain… en plus de gagner en popularité! De nombreux circuits sont offerts au Parc national de la Mauricie pour ceux qui désirent vivre l’hiver à vélo. Un bon 10 km de vélo au grand air froid, ça fait du bien!

Estrie

museebeaulne.qc.ca

Où : Musée Beaulne, à Coaticook

Coût : 4, 50$ à 8$ (gratuit pour les enfants de 6 ans et moins)

Retrouvez votre cœur d’enfant avec cette exposition de jouets de « l’ancien temps » comme certains se plaisent à dire. Un petit clin d’œil sur le passé amusant, nostalgique et peut-être même un peu creepy (mais dans le bon sens!) quand on pense à certains jouets à l’allure effrayante… Une belle petite leçon d’histoire, par la même occasion.

Gatineau et Ottawa

museedelhistoire.ca

Où : Musée canadien de l’histoire, à Gatineau

Coût : 12$ à 20$

Un retour dans le temps à l’époque de l’homme de Néandertal, ça vous dit? Qui sait, peut-être que cette exposition historique vous permettra de jeter un regard nouveau sur cet être dit primitif? Une chose est certaine : c’est impressionnant de voir des fossiles rarement exposés au public en dehors de l’Europe et réunis pour la première fois.