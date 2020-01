Vos sorties du week-end : 17 au 19 janvier

Vous cherchez comment décompresser ce week-end en brisant votre routine et en écoutant un peu le côté « artsy » de votre personne? Sortez de chez vous… et si vous ne savez pas trop où laisser vos pas vous guider, inspirez-vous de nos suggestions de sorties, dans votre beau coin de province!

Montréal (et ses environs)

Où : 10 restaurants participants dans le Vieux-Montréal

Coût : menus en table d’hôte à 25$, 29$ et 35$

Une expérience gastronomique qui arrive à point. Après une pause des repas bourratifs des Fêtes, vos papilles gustatives sont prêtes à être charmées à nouveau! Vous pourrez découvrir les meilleures tables du Vieux-Montréal à une fraction du prix habituel. Nouveauté : des offres pour le 5@7 et le retour des brunchs à 17$. Du 16 janvier au 9 février.

Où : Parc régional Bois de Belle Rivière, à Mirabel

Coût : entrée du parc, 7$ et 3$ (pour les enfants de 6 à 16 ans)

Redécouvrez la magie de faire du patin une fois la nuit tombée, sur ce sentier de glace en forêt de 2, 5 km… Les vendredis et samedis, de 17 h à 20 h 45, cette patinoire s’illumine de lumières multicolores. De quoi ravir vos yeux et les lames de vos patins qui ne demandent qu’à glisser, glisser et glisser!

Où : Église Saint-Enfant-Jésus (5039 rue Saint-Dominique), à Montréal

Coût : entrée gratuite, c’est à votre portefeuille de voir à quel point il voudra se lâcher lousse!

Si vous cherchez quoi faire ce samedi 18 janvier et que vous êtes du type à avoir l’âme nostalgique, laissez-vous tenter par ce bazar vintage! De 10 h à 17 h 30, vous pourrez fouiner à votre guise parmi les trouvailles de 45 exposants (vêtements, bijoux, vinyles, etc.). Le mot d’ordre : le rétro est à l’honneur!

Où : Quai Jacques-Cartier du Vieux-Port de Montréal

Coût : varie selon les concerts (normalement entre 20$ et 90$)

C’est le tout premier week-end d’Igloofest et les adeptes savent que c’est désormais un événement hivernal incontournable où il fait bon être… et être vu! Du 16 janvier au 8 février, le party se passe au Quai Jacques-Cartier les jeudis, vendredis et samedis soirs. Votre habit de neige le plus chaud et trendy est de mise!

Québec

Où : Quai de Portneuf

Coût : gratuit

De retour pour une 2e édition, le Festival de la banquise se déroule du 17 au 19 janvier et met en avant-plan une centaine de canotiers et canotières. La course de canot à glace vaut certainement le détour, mais une foule d’autres activités sont également au programme, notamment une initiation au canot à glace.

Mauricie

Où : Musée POP, à Trois-Rivières

Coût : 9$ à 15$ (gratuit pour les enfants de 4 ans et moins)

Vous vous êtes toujours demandé quelle est la place de la bière dans la culture populaire québécoise? Eh bien, ce week-end pourrait être le bon moment pour répondre à cette question! Sinon, sachez que cette exposition est en cours jusqu’au 13 septembre. Découvrez l’origine de la bière au Québec et son évolution à travers les époques.

Estrie

Où : Eastman (et environs)

Coût : gratuit

On le sait : l’hiver, il fait froid, mais ce n’est pas une raison pour s’empêcher de vivre! Ça, la municipalité d’Eastman semble l’avoir compris, car du 16 au 19 janvier, elle offre l’occasion de s’initier à plusieurs activités hivernales. La peinture sur neige, la trottinette des neiges, le ski-joering et le snowskate sont clairement à essayer!

Gatineau et Ottawa

Où : patinoire du parc Lansdowne, à Ottawa

Coût : gratuit

Du patin au son de cornemuses… Pourquoi pas? Soyez de la partie sur vos patins ce samedi 18 janvier de 11 h à 13 h! Célébrez le patrimoine écossais et n’ayez pas peur de sortir votre kilt pour l’occasion (de grâce, enfilez un legging épais ou un pantalon de neige sous votre kilt). En avant la musique!