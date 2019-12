Vos sorties du week-end : 20 au 22 décembre

Vous cherchez comment décompresser ce week-end en brisant votre routine et en écoutant un peu le côté « artsy » de votre personne? Sortez de chez vous… et si vous ne savez pas trop où laisser vos pas vous guider, inspirez-vous de nos suggestions de sorties, dans votre beau coin de province!

Montréal (et ses environs)

Où : Arsenal art contemporain

Coût : 16$ à 26$

La salle de l’Arsenal art contemporain se transforme littéralement en d’immenses toiles du célèbre Vincent Van Gogh, dans lesquelles vous aurez l’impression de marcher… et de voyager. À noter : cette exposition immersive affiche complet le dimanche 22, mais il reste encore de belles plages horaires le vendredi 20 et le samedi 21. (Psitt : c’est jusqu’au 2 février!)

Où : Vieux-Port de Montréal

Coût : gratuit

Le samedi 21 décembre, laissez-vous redécouvrir votre cœur d’enfant en vous emmitouflant dans votre kit d’hiver pour observer ces feux d’artifices hivernaux. Dès 20 heures. Si vous êtes du type « frileux » et que vous voulez choisir votre date en fonction de la météo, sachez qu’il y aura des feux le 28 décembre et le 4 janvier également!

Où : Maison Pepin

Coût : la visite est gratuite (ce sera ensuite à votre portefeuille de voir à quel point il veut se lâcher lousse!)

Ce marché de Noël (pas du tout quétaine) promet de vous plonger dans une ambiance magique, en plein cœur du Vieux-Montréal. Peut-être y dénicherez-vous la perle rare pour un cadeau de dernière minute? Jusqu’au 22 décembre, c’est donc votre dernière chance d’y aller ce week-end.

Où : hôtel Ritz-Carlton

Coût : menu 3 services au prix de 69$ par personne

Si vous avez envie de festoyer à la façon brunch, en cette fin d’année, c’est ce samedi 21 décembre, entre midi et 14 heures, que ça se passera! Bruncher au son des plus grands classiques du jazz, c’est une belle façon de se réchauffer en cette période glaciale, que vous optiez pour le café ou le jus d’orange!

Québec

mcq.org

Où : Musée de la civilisation

Coût : 6$ à 17$

Une exposition immersive et ludique qui vous poussera à réfléchir et possiblement à remettre en question la relation que vous entretenez avec votre téléphone intelligent et les réseaux sociaux… À l’ère où le numérique est roi, où vous situez-vous, exactement?

Mauricie

domaineenchanteur.com

Où : Domaine de la forêt perdue, à Notre-Dame-du-Mont-Carmel

Coût : 16$ à 18$ (incluant un produit de base de la ferme)

Avez-vous déjà eu l’impression de patiner à l’infini, les cheveux dans le vent (même si maintenus en place par votre tuque), pendant que vous faites le vide dans votre tête? C’est ce feeling que vous ressentirez sur les sentiers glacés du Domaine de la forêt perdue. Avec, en prime, bien du plaisir en famille, entre amis ou en amoureux!

Estrie

Où : Marais de la Rivière aux Cerises, à Magog

Coût : 5$ (gratuit pour les moins de 12 ans)

Comment transformer une typique soirée sombre et froide d’hiver en un petit moment romantique comme tout? Une promenade à la lueur de flambeaux sur des sentiers forestiers est certainement un bon départ! Cette activité est aussi une belle façon de se dégourdir les jambes en famille. De 17 heures à 22 heures, ce vendredi et ce samedi.

Gatineau et Ottawa

Où : Esplanade de la rue York, à Ottawa

Coût : gratuit

Préparez-vous à vivre un moment à la fois historique et « Instagrammable » au maximum, en ce vendredi soir… En effet, à 18 heures, vous pourrez être parmi les premiers à vous faire immortaliser la binette devant la nouvelle enseigne (tsé, les lettres) lumineuse OTTAWA! Un beau moment en perspective.