Vos sorties du week-end : 24 au 26 janvier

Vous cherchez comment décompresser ce week-end en brisant votre routine et en écoutant un peu le côté « artsy » de votre personne? Sortez de chez vous… et si vous ne savez pas trop où laisser vos pas vous guider, inspirez-vous de nos suggestions de sorties, dans votre beau coin de province!

Montréal (et ses environs)

Où : 4301 rue Saint-Denis, à Montréal

Coût : 20$ à 25$ (gratuit pour les enfants de 3 ans et moins)

Vous trouvez votre feed Instagram ennuyant ces temps-ci? Ne laissez plus l’hiver lui miner le moral! L’installation d’art immersive inspirée par la nostalgie, HideSeek, qu’on dit être une « récré de la vie réelle » est prolongée jusqu’au 9 février. Voilà votre chance de vous évader dans un monde digne de celui de vos rêves d’enfant les plus colorés…

eventbrite.ca

Où : Centrale culinaire (5333 avenue Casgrain, studio 311, à Montréal)

Coût : 43$

Parce que le kimchi, c’est ultra tendance, tsé! Si vous n’étiez pas au courant, maintenant vous l’êtes. Profitez donc de cette belle occasion pour vous familiariser avec le kimchi, tout en redécouvrant la choucroute et les légumes fermentés. Réservez votre moment culinaire le dimanche 26 janvier, de 9 h à 11 h 30.

lemontroyal.qc.ca

Où : Lac-aux-Castors, Parc du Mont-Royal (à Montréal)

Coût : gratuit

La patinoire réfrigérée du Lac-aux-Castors veut vous faire vibrer, cet hiver! Ses soirées musicales thématiques sont idéales pour un moment en plein air. Nostalgiques, on vous suggère les samedis soirs où vous pourrez patiner au rythme des succès des années 1990 et début 2000. Du jeudi au dimanche, en janvier et février, de 18 h à 21 h.

Où : 1 Place Ville Marie

Coût : selon votre petit creux ou votre gourmandise insatiable!

Dans la catégorie d’établissements cool fraîchement ouverts, impossible d’avoir plus frais que ça! Cette nouvelle destination gastronomique montréalaise est en poste, en date du 23 janvier. Venez donc profiter de ce tout premier week-end en faisant le plein de lumière dans ce jardin intérieur composé de 3 restaurants avec service, 9 comptoirs et 2 cafés. Bon appétit!

Québec

monmontcalm.com

Où : Sebz (67 boulevard René Lévesque Est, à Québec)

Coût : atelier gratuit

Qu’est-ce que peut bien vous réserver l’année 2020, une année sous le signe du rat? Et si vous écoutiez votre curiosité et que vous passiez un bon moment à le découvrir… Ce samedi, de 19 h à 21 h, prenez un peu de temps pour vous en dégustant un thé et en vous familiarisant avec l’astrologie chinoise.

Mauricie

Où : Salle J.-Antonio-Thompson, à Trois-Rivières

Coût : 18, 58$

Les films des Grands Explorateurs sont reconnus pour être de superbes récits de voyage, un peu comme si vous vous y trouviez vous-même. Ce samedi 25 janvier, déconnectez de notre hiver québécois en explorant toutes les merveilles de la Nouvelle-Zélande. À vous de choisir votre horaire de voyage : 13 h 30, 16 h 30 ou 19 h 30!

Estrie

Où : parc Central (5985 rue du Président-Kennedy), à Sherbrooke

Coût : gratuit

On vous le dit, on va vraiment vous faire aimer l’hiver, cette année! Parce que comme le vin, la bière et les sushis, l’hiver est un goût qui se développe. Une autre preuve : ce samedi, de 13 h à 16 h, vous aurez l’opportunité de vous initier au snowskate. Prêt de matériel sur place et tirages intéressants.

Gatineau et Ottawa

tourismeottawa.ca

Où : rue Somerset, quartier chinois, à Ottawa

Coût : gratuit

Le samedi 25 janvier, c’est le Nouvel An (lunaire) chinois! Pour l’occasion, l’humeur sera festive dans le quartier chinois d’Ottawa. C’est le temps d’en profiter pour explorer les environs en suivant le rythme de batteurs de tambour. Qui sait, vous aurez peut-être l’occasion de croiser le Roi de la bonne fortune? Célébrez en grand l’année du rat!