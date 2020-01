Vos sorties du week-end : 31 janvier au 2 février

Vous cherchez comment décompresser ce week-end en brisant votre routine et en écoutant un peu le côté « artsy » de votre personne? Sortez de chez vous… et si vous ne savez pas trop où laisser vos pas vous guider, inspirez-vous de nos suggestions de sorties, dans votre beau coin de province!

Montréal (et ses environs)

Où : plus de 55 restaurants à travers Montréal (également plus de 250 à travers le Québec et plus de 400 à travers le Canada)

Coût : varie en fonction de la poutine de votre choix

S’il y a une semaine pour satisfaire votre fringale de poutine, c’est celle du 1er au 7 février! Que ce soit la classique poutine ou une version « pimpée » avec de l’agneau ou des frites lacto-fermentées, célébrez cette merveille qu’est la poutine. Faites-le pour une bonne cause : 1$ par poutine ira à Anorexie et Boulimie Québec (ANEB).

Où : 250 rang des Vingt-Cinq Est, à Saint-Bruno-de-Montarville

Coût : 65$ pour l’expérience thermothérapie seule, puis coût variable en fonction des soins

Vous avez cette impression de tension musculaire et mentale continuelle? Entamez le mois de février du bon pas! Sachez que dès le 31 janvier, vous pourrez vivre l’expérience Förena, c’est-à-dire vous évader et vous laisser chouchouter dans la plus grande cité thermale au Canada (ou spa, si vous préférez ce mot plus commun). 1… 2… 3… Relaxez!

Où : 2e étage du pavillon principal du Musée

Coût : table d’hôte du midi offerte à partir de 19, 50$ et formule express à 15$

Le 30 janvier est la date choisie par le chef et chroniqueur gastronomique de renom Philippe Mollé pour s’installer à la barre du Bistro L’Arrivage du Musée Pointe-à-Callière! Petit fait très intéressant : le menu s’ajustera en fonction des thématiques des expositions temporaires présentées au Musée! Ouvert du mardi au dimanche, de 11 h 30 à 16 h.

Où : Basilique Notre-Dame

Coût : 18$ à 28$ (gratuit pour les enfants de 5 ans et moins)

Découvrez ou redécouvrez la Basilique Notre-Dame en vous laissant charmer par l’expérience lumineuse Aura… Plongez dans un univers sonore et visuel fascinant où l’architecture spectaculaire de la Basilique est mise en évidence. Ce spectacle multimédia (45 minutes) se déroule en trois actes. Le lundi, jeudi et vendredi, à 18 h, et le samedi, à 19 h et 21 h.

Québec

facebook.com/latoucheheloise

Où : La Station Québec (20 Charest Ouest, bureau 102, à Québec)

Coût : 52$

Vous avez toujours voulu comprendre, mais surtout maîtriser l’alchimie des saveurs? Eh bien, prenez un moment, en ce vendredi 31 janvier, pour devenir un expert en l’art de bien assaisonner et aromatiser vos bons petits plats! À noter que cet atelier culinaire convient également aux végétariens. Ouvrez-vous l’appétit, de 18 h à 21 h!

Mauricie

facebook.com/Shawicon

Où : Espace Shawinigan (1882 rue Cascade, à Shawinigan)

Coût : 5$ à 22$

Les jeux vidéo, les films de science-fiction, les superhéros, les bandes dessinées : tout ça vous fait triper? Vous êtes dû pour vous évader de votre routine, ce week-end! Gâtez-vous en vous costumant (vive le cosplay) et en assistant au Shawicon les 1er et 2 février. Des personnalités célèbres et le président d’honneur Denis Talbot seront au rendez-vous.

Estrie

winterwarmersherbrooke.ca

Où : Cathédrale St-Michel (130 rue de la Cathédrale, à Sherbrooke)

Coût : 40, 99$ et 50, 99$ (inclus un verre officiel et 10 ou 15 dégustations de 3 oz.)

Le 1er février, de 18 h à 22 h, Sherbrooke aura droit à sa toute première édition du Winter Warmer, un concept déjà bien connu des gens de Québec! L’objectif de cette journée? Se réchauffer de l’hiver, me semble que c’est clair! Mais encore, il s’agit de vous faire découvrir plusieurs bières fortes. Cheers!

Gatineau et Ottawa

Où : Cour des arts d’Ottawa

Coût : varie selon le concert

Qui a dit que le jazz était un synonyme d’été? Euh, personne! Si le cœur vous dit de vibrer au rythme de la musique jazz, c’est du 30 janvier au 1er février qu’a lieu le Festival hivernal de jazz d’Ottawa TD. Ça semble long comme nom de festival, mais vos soirées musicales, elles, passeront à la vitesse de l’éclair!