Vos sorties : quoi faire le 31 décembre?!

Vous cherchez comment souligner en grand la nouvelle année, peut-être en sortant de votre zone de confort ou en écoutant un peu le côté « artsy » ou « foodie » de votre personne? Sortez de chez vous… et si vous ne savez pas trop où laisser vos pas vous guider, inspirez-vous de nos suggestions de sorties, dans votre beau coin de province!

Montréal (et ses environs)

Où : Laval

Coût : 19, 50$ à 26, 50$

L’installation Illumi, féérie de lumières par Cavalia, n’a plus à faire ses preuves : c’est un succès… même pour ceux qui trouvent normalement ce type d’activité quétaine! Billets à réserver en ligne. Le 31 décembre est une des rares journées du temps des Fêtes ayant de la disponibilité, aussi bien en profiter! (Psitt : c’est jusqu’au 5 janvier.)

Où : Satosphère, dans le Quartier des spectacles (Montréal)

Coût : 50$ à 80$ (pour les 18 ans +)

Vous avez toujours rêvé de danser dans un dôme à travers des lasers, des jeux de lumière et des projections? Eh bien, vaut mieux tard que jamais : l’année 2019 attendait sa toute fin pour vous offrir une telle expérience! De 22 heures à 3 heures, la musique techno et house de DJ vous accompagnera dans vos célébrations.

Où : restaurant Le Boating Club, à Laval

Coût : option souper 7 services (100$) et option cocktail et danse (entrée gratuite)

Ce restaurant du mignon quartier Vieux Sainte-Rose est reconnu, non seulement par les foodies, mais aussi pour ses soirées animées. L’ambiance promet donc d’être survoltée ce 31 décembre, avec une thématique sous le signe de la folie de l’année 20! Réservation obligatoire pour le souper 7 services, mais tout le monde est bienvenu pour festoyer dès 22 heures.

Où : Vieux-Port de Montréal

Coût : gratuit

Le début de l’année 2020 ne passera certainement pas sous silence dans le Vieux-Port de Montréal, alors que petits et grands sont conviés à faire la fête dès 19 heures! En plus d’assister à un spectacle regroupant des artistes chouchous, vous pourrez débuter la nouvelle année sous un immense feu d’artifice.

Québec

Où : Le Château Frontenac

Coût : 99$ à 159$ (gratuit pour les enfants de 5 ans et moins)

Pour satisfaire le petit côté gourmand fancy de votre personne, un buffet de célébration vous attend au salon Frontenac! Un trio musical, un DJ et de nombreux pas de danse – ça, c’est selon votre rythme – sont à prévoir pour cette savoureuse soirée.

Mauricie

Où : Coconut Bar, à Trois-Rivières

Coût : 8$ pour l’entrée (pour les 18 ans +)

Si vos pieds ne sont pas dans le sable, mais dans un mélange de neige et de glace, il est possible de souligner la fin de 2019 comme si vous étiez dans le Sud… ou presque. Décor vintage, cocktails exotiques : il fera chaud au Coconut Bar! (Psitt : une bouteille de mousseux pour groupe de 8 et plus.)

Estrie

Où : resto OMG, à Sherbrooke

Coût : 25$ à 60$ (pour les 18 ans +)

Une nouvelle année rime souvent avec « résolution », mais pourquoi ce ne serait pas plutôt une confession pour vous, cette année? Sans farce, c’est une soirée palpitante que promet le resto OMG, pour le 31 décembre. Au programme : musique de DJ et un décompte apparemment spectaculaire…

Gatineau et Ottawa

Où : centre-ville d’Ottawa

Coût : gratuit

Pourquoi attendre minuit pour se dire « bonne année » quand on peut le faire dès le coucher du soleil? Les rues du centre-ville d’Ottawa sont décorées de centaines de milliers de lumières de 16 h 30 à 2 heures. Le 31 décembre, un spectacle multimédia empreint de magie hivernale sera projeté sur la Colline du Parlement jusqu’à minuit.