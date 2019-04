Vous avez un chien? Vous êtes plus heureuse que si vous avez un chat!

Avez-vous parfois l’impression qu’il existe une éternelle compétition, somme toute amicale, entre les propriétaires de chien et les personnes qui ont un chat? C’est vrai qu’il est amusant d’embarquer dans le jeu et d’énumérer toutes les raisons qui font de notre animal domestique LE meilleur compagnon au monde. Eh bien, malheureusement pour les propriétaires de chat, une récente étude démontre que les personnes vivant avec un chien sont plus heureuses!

Mais qu’est-ce qui pourrait bien expliquer que la présence d’un chien, dans une maison, procure plus de bonheur que celle d’un chat? Ça, on l’ignore, mais les résultats de cette étude menée auprès d’Américains, en 2018, parlent d’eux-mêmes : 36% des personnes qui ont un chien se disent heureuses, contre 18% pour celles qui ont un chat. Faites un calcul mental rapide… C’est exactement la moitié moins, ça!

Montre-moi ton animal de compagnie et je te dirai qui tu es…

Rien n’indique vraiment ce qui penche en la faveur des chiens, mais quelques points intéressants ont tout de même été soulevés, au cours de cette même petite enquête. Par exemple, point de vue vie sociale, les propriétaires de chien sont plus propices à développer des liens amicaux avec leurs voisins, puisqu’ils risquent de les croiser souvent en sortant prendre une marche avec pitou. En même temps, si vous avez un chat, rien ne vous empêche d’aller marcher avec lui!

Ensuite, 93% des personnes qui ont un chien affirment le considérer comme un membre de la famille à part entière, alors que 83% de celles qui ont un chat maintiennent le même argument. Du coup, les amoureux des chiens n’ont pas peur de se tourner vers leur toutou pour du réconfort quand ils ont le moral à plat : 63% d’entre eux disent le faire. Dans le cas des admirateurs des chats, on parle davantage de 51%. On s’entend que ça ne change rien au fait que de câliner une petite boule de poil – peu importe à quelle espèce appartient ce poil – ça fait toujours chaud au cœur!

Les chats bons derniers

Ce qui est le plus surprenant avec cette étude, c’est qu’avec son 18% atteint sur l’échelle du bonheur, le chat arrive bon dernier et pas seulement après le chien… En effet, les personnes qui n’ont pas d’animaux à quatre pattes à la maison affirment être heureuses à 32%, tandis que celles qui ont un chien et un chat atteignent le cap des 28%.

Amoureuses des chats, on vous invite à vous manifester pour démentir ces résultats!

