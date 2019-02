Vous êtes célibataire? C’est VOTRE journée!

Après le 14 février, vient le 15 février. Euh allô, il suffit de regarder un calendrier pour savoir ça! Oui, mais saviez-vous que le jour après la fête des amoureux – c’est-à-dire la Saint-Valentin – est une journée spéciale consacrée aux célibataires? En effet, le 15 février porte le nom de « Singles Awareness Day », alors si vous voulez célébrer votre célibat ou avoir un élan d’affection pour vos proches qui mènent leur vie en solo, le moment est bien choisi!

Avertissement : si vous êtes en couple, ne soyez pas froissée par les lignes suivantes! Après tout, on ne fait qu’expliquer ce qu’est le Singles Awareness Day…

Pour des raisons inexplicables (devrait-on blâmer la société et ses modèles de vie préétablis?!), la plupart des personnes ont tendance à prendre en pitié les célibataires de leur entourage. Comme si leur statut et la fin du monde ne faisaient qu’un, rien de moins! Pourtant, de nombreux célibataires sont fiers et heureux de l’être. Et le 15 février, c’est justement pour ça : pour célébrer le fait qu’il n’y a pas de quoi être triste ou frôler la dépression affective à cause du célibat.

Le 15 février a 14 ans

Cette journée aurait officiellement été créée en 2005, ce qui veut donc dire qu’elle fête ses 14 ans, cette année. Si vous êtes célibataire, préparez-vous immédiatement à faire tout un party l’an prochain : 15 ans le 15 février, ce n’est pas rien! Quoique la beauté de la chose avec le statut de célibataire, c’est qu’il peut se modifier souvent.

En passant, on pourrait librement traduire Singles Awareness Day par : Journée de sensibilisation aux célibataires. Doit-on vraiment apprendre à être sensibilisé aux célibataires? Ça, c’est une question bien personnelle que chacun peut répondre à sa façon et la réponse a souvent un lien direct avec la durée des périodes de célibat de chaque individu. Ceci étant dit, depuis sa création, le 15 février invite les célibataires de ce monde à se réunir entre eux et à s’offrir des cadeaux, tout simplement. Inutile de se casser la tête à chercher à quoi faire.

Une journée favorable à l’estime personnelle

Pendant que certaines personnes sont d’avis que de célébrer une telle journée, c’est pathétique, d’autres diront qu’au contraire c’est bon pour booster la confiance en soi des célibataires. Parce qu’on va l’admettre : il n’est pas toujours évident d’évoluer en solitaire dans la société actuelle… Ainsi, si les créateurs du Singles Awareness Day proposent des trucs comme de s’envoyer soi-même des fleurs ou d’organiser une soirée à laquelle sont uniquement conviés les célibataires, pourquoi pas?

N’importe quelle journée de l’année est bonne pour SE chouchouter et SE dire qu’on s’apprécie comme on est! Que ce soit le 14 ou le 15 février importe peu.

Célébrez VOUS, tout simplement.

(sources : singlesawareness.com et refinery29.com)

