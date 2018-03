2,7 M$ pour le Centre de recherche sur les biotechnologies marines à Rimouski

Québec octroie une aide financière de 2,7 millions de dollars au Centre de recherche sur les biotechnologies marines (CRBM). Le ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et ministre délégué aux Affaires maritimes, Jean D'Amour, en a fait l'annonce lundi matin.

Un texte de Marie-Christine Rioux d’après les informations d’Isabelle Damphousse

Le montant servira à soutenir la réalisation d'une partie de la modernisation du centre, évaluée à 3 millions de dollars.

C’est le devoir de gouvernement de [soutenir l'établissement] qu’est devenu le CRBM ici, à Rimouski. Alors, c’est une fierté pour le Bas-Saint-Laurent et pour le Québec tout entier. Jean D’Amour, ministre délégué aux Affaires maritimes

Le projet comprend notamment l’acquisition d’équipements de recherche et la modernisation des laboratoires et des infrastructures de recherche du CRBM.

« Il y a 70 % de ce budget-là qui va être utilisé dans le remplacement d’équipements. Et ce remplacement-là est relié au fait qu’on ne peut plus réparer ces équipements. On a de la misère à trouver des pièces », explique le directeur général du CRBM, Guy Viel.

Il ajoute que la majeure partie du budget restant sera utilisée pour l’acquisition d’un nouveau type d’équipement. La nature de cet équipement sera connue à l’issue d’une annonce future.

L'année dernière, le gouvernement avait annoncé qu'il allouait 3,7 millions de dollars sur trois ans au CRBM pour financer ses activités de base.