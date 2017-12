30 semaines d'exploitation pour la mine Tio en 2018

À Havre-Saint-Pierre, l'entreprise Rio Tinto Fer et Titane assure un minimum de 30 semaines d'exploitation de la mine Tio en 2018.

Les dirigeants de la compagnie minière l'ont confirmé aux dirigeants syndicaux, au cours des dernières semaines.

La fin des opérations pour l’année 2017 est maintenue le 8 décembre. Cent des 93 employés demeureront au travail une semaine supplémentaire afin de préparer les installations pour la période d’arrêt.

Par ailleurs, 105 travailleurs seront rappelés le 14 janvier pour réaliser des travaux de maintenance au concasseur. Le président du syndicat affilié aux Métallos Steeve Arsenault indique que ces travaux devraient durer sept semaines.

Ce n’est jamais la même chose d’année en année, mais cette année, on a un beau "shut down" à faire donc ils ont prévu sept semaines de travail. Steeve Arsenault, président du syndicat affilié aux Métallos

Reprise en 2018

L'exploitation de la mine Tio reprendra le 4 mars pour 30 semaines de production, soit deux semaines de plus qu'en 2017.

Steeve Arsenault explique que cette augmentation de la période de production pourrait s’expliquer par un nombre moins élevé de travailleurs.

On a un peu plus de temps, mais on a moins de personnes qu’on avait l’an passé. Il y a eu 32 postes d’abolis au mois de juin, on ne l’oublie pas. Steeve Arsenault, président du syndicat affilié aux Métallos

Il reste toutefois optimiste pour les prochaines années. « D'un autre côté, on voit que ça s’améliore tranquillement pas vite. L’optimisme, il faut l’avoir, on n’a pas de choix, on voit un petit peu de lumière au bout du tunnel. »

La période d’exploitation de 30 semaines sera entrecoupée d’un arrêt pour l'été.

Avec les informations de Pierre Roberge