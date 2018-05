325 employés recherchés chez BRP

L'usine BRP à Valcourt recherche 325 employés temporaires. Ces travailleurs seront affectés à la production des motoneiges.

La production débutera le 4 juin prochain et se terminera à la fin novembre. Des travailleurs temporaires sont embauchés chaque été. Toutefois, cette année, la production s'échelonnera sur 24 semaines plutôt que 14 comme c'est habituellement le cas.

L'entreprise n'exige pas que les candidats aient une formation spécialisée. Les gens retenus seront formés sur place. « La production Ski-Doo va bien. On a, année après année, des besoins qui vont en augmentant. C'est certain que les gens qui ont des compétences, des métiers spécialisés comme en soudure, peinture, mécanique, ce sont des métiers pour lesquels on a des perspectives d'avenir et pour lesquels il y a des possibilités de rester avec nous pour plus longtemps », indique le directeur des ressources humaines chez BRP, Carl Beauparlant.

Les gens qui iront jusqu'au bout des 24 semaines auront droit à une prime de 1000 $.

Deux firmes de recrutement ont été mandatées pour embaucher ces travailleurs : Emplois Compétences et Aerotek. Les gens qui se présentent aux bureaux de ces agences auront droit à une entrevue.

La production de Spyder se terminera dans les prochains jours. L'usine sera réaménagée pour commencer la production des Ski-Doo.