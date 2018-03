8 M$ pour le centre de tri et l'écocentre de Rivière-du-Loup

La Ville de Rivière-du-Loup, la MRC de Rivière-du-Loup et la Société Via s'apprêtent à investir près de huit millions de dollars pour l'agrandissement du centre de tri et le déplacement de l'écocentre.

Ces travaux permettront d'agrandir le centre de tri tout en rendant l'écocentre plus fonctionnel.

Les travaux de déplacement de l'écocentre débuteront au printemps. Dernièrement, la Ville a acheté une bande de terrain à la papetière White Birch qui est située derrière le site actuel de l'écocentre. C'est sur ce terrain que l'écocentre sera reconstruit.

Ouvert depuis 10 ans, le site nécessitait des travaux majeurs pour qu'il soit plus sécuritaire et aussi plus fonctionnel pour les usagers. Selon le directeur général de la MRC de Rivière-du-Loup, Jocelyn Villeneuve, l'écocentre demeurera ouvert tout au long des travaux.

Ces travaux nous permettront de refaire la plate-forme et les utilisateurs pourront aussi avoir un accès tout autour du centre. Jocelyn Villeneuve, directeur de la MRC de Rivière-du-Loup

Le déplacement de l'écocentre permettra l'agrandissement du centre de tri. Les travaux auront lieu au cours des deux prochaines années.

Le terrain et le bâtiment sont propriété de la ville de Rivière-du-Loup, mais c'est la Société Via qui s'occupe de la gestion du centre de tri.

Un appel d'offres est en cours pour trouver les ingénieurs qui travailleront sur l'agrandissement et la réfection de la toiture. Au terme de l'agrandissement, la Société Via pourra ajouter de nouveaux équipements.

Le directeur des travaux publics à la Ville de Rivière-du-Loup confirme que la réfection du toit se fera lors d'un arrêt du centre de tri lors de la saison estivale.

Pour ce qui est de l'agrandissement, nous nous organiserons pour le faire même si les opérations du centre de tri sont en cours. Gérald Tremblay, directeur des travaux publics de la ville de Rivière-du-Loup

La Société Via est une entreprise d'intégration pour des personnes avec des déficiences intellectuelles. Plus d'une trentaine de personnes oeuvrent au centre de tri de Rivière-du-Loup.