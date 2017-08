ALENA : Ottawa se fait rassurant envers les gens d’affaires de Québec

Le secrétaire parlementaire responsable des négociations de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) se fait rassurant envers la communauté des gens d'affaires de Québec. De vives inquiétudes planent depuis que le président des États-Unis, Donald Trump, a menacé de mettre fin à l'entente.

Andrew Leslie a rencontré mercredi des membres de l'École nationale d'administration publique (ENAP) et Alain Aubut, président et chef de la direction de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec.

« Ce fut une rencontre d'échanges, de partage, mais aussi rassurante dans la mesure où il nous a fait part de la stratégie du gouvernement fédéral dans ce contexte qu'on connaît avec les positions très dures des États-Unis. […] Certains se sont permis de dire de ne pas paniquer par l’attitude du président. Tout ne se décide pas à son niveau », rapporte M. Aubut.

Des gens d’affaires de Québec ont également profité de l’occasion pour soumettre des idées liées à cette renégociation. L’économie de la capitale a évolué depuis la signature de l’ALENA. Des nouvelles technologies ont notamment fait leur apparition.

Il faut regarder ça dans un contexte nouveau, parce que lorsque l’entente a été signée, Internet n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Le commerce électronique n'existait pas dans ce temps-là. Donc, il y a des notions comme ça qui sont arrivées. Alain Aubut, président et chef de la direction de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec

Le traité commercial entre le Canada, les États-Unis et le Mexique est vieux de 23 ans.

D’après les informations de Nicolas Vigneault