ALENA : Quel rôle pour les maires?

Alors que les négociations entourant l'Accord de libre-échange nord américain (ALENA) se poursuivent à Montréal, une délégation de maires canadiens sera à Washington mercredi pour la conférence hivernale des maires des États-Unis. Quelle influence peuvent avoir les maires dans ce dossier?

Un texte de Catherine Poisson

Les maires d'Edmonton, de Saskatoon, de Windsor, de London, de Gatineau et de Québec passeront trois jours dans la capitale américaine pour s'entretenir avec leurs homologues américains.

Des rencontres sont également prévues avec des législateurs américains afin de « souligner les avantages d'un solide partenariat économique entre le Canada et les États-Unis », peut-on lire sur le site de la Fédération canadienne des municipalités.

Les maires peuvent-ils réellement influencer les négociations de l'ALENA?

Oui, selon le professeur en gestion de droit à l'Université d'Ottawa, Gilles LeVasseur, qui avance que les maires ont un rôle clé à jouer dans ce dossier.

Le pouls de la société

Aux États-Unis comme au Canada, les grandes villes représentent des centres économiques importants, affirme le professeur. « Les 20 plus grandes municipalités du Canada composent plus de 80 % de l'économie canadienne », rappelle-t-il.

Cette concentration de l'économie dans les municipalités et leur proximité avec la population font en sorte que les maires sont les premiers témoins des conséquences positives ou négatives que peuvent avoir des accords comme l'ALENA, selon M. LeVasseur.

On prend des décisions très rapides aux États-Unis. Très souvent, on regarde des manifestations contre l'ALENA et on prend une décision, mais il faut aller plus loin, il faut regarder les conséquences à long terme, et les maires sont les mieux placés pour le faire.

Gilles LeVasseur, professeur en gestion de droit à l'Université d'Ottawa