Amazon veut créer plus de 3000 emplois à Vancouver

Amazon compte ouvrir un centre de développement et créer plus de 3000 emplois à Vancouver. Ces emplois seront dans le domaine de la technologie du commerce en ligne, de l'apprentissage automatique et de l'informatique en nuage.

Un texte de Fanny Bédard

Le géant américain en a fait l’annonce lundi à l’ancien siège social de Poste Canada au centre-ville de la métropole britanno-colombienne où il compte ouvrir ses nouveaux bureaux d’ici 2022.

Il ne s’agit pas du second siège social que la compagnie souhaite établir et pour lequel Toronto est la seule ville canadienne finaliste dans cette course.

Pour l’occasion, la compagnie a invité le premier ministre Justin Trudeau qui se réjouit de l’installation du centre de développement à Vancouver. « Le Canada accueille aujourd’hui un niveau record d’investissements et de talent en technologie. Des entreprises comme Amazon apportent avec elles encore plus d’énergie et de vision, ainsi que des milliers de bons emplois, au Canada », a déclaré Justin Trudeau par communiqué.

Cet investissement fera avancer encore davantage la bonne réputation de la Colombie-Britannique comme une plaque tournante de l’innovation et contribuera à la croissance dans tous les secteurs de notre économie, dans toutes les régions. John Horgan, premier ministre de la C.-B.

Le maire de Vancouver, Gregor Robertson accueille aussi d’un bon oeil la venue d’Amazon dans sa ville. « Nous sommes l’endroit avec l’économie qui croît le plus rapidement et avec l’économie la plus résiliente et la plus verte au Canada. L’expansion d’Amazon dans notre ville signifie des emplois à long terme pour les gens qui veulent vivre, travailler et bâtir un avenir à Vancouver », a soutenu le politicien.

De son côté, le vice-président d’Amazon Canada et Mexique, Alexandre Gagnon affirme que Vancouver est un lieu qui compte une main d’oeuvre talentueuse et diversifiée. « Ces milliers de nouveaux employés créeront pour tous nos consommateurs dans le monde ».

Amazon emploie déjà plus de 1000 personnes à Vancouver et plus de 6000 à temps plein au pays.