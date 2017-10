Apprendre aux étudiants à gérer leurs finances

Arriver au cégep c'est, pour beaucoup de jeunes, quitter la maison pour s'installer en appartement. Ce qui veut dire aussi apprendre à gérer un budget et là, plusieurs d'entre eux se retrouvent démunis.

C’est pour offrir une éducation financière que Desjardins a offert à trois cégeps, dont celui de Jonquière, de soutenir la mise sur pied d’un programme d’éducation financière que les étudiants pourront suivre sur une base volontaire.

Parce que bien des jeunes ignorent ce qu’implique la gestion d’un budget personnel qui doit concilier alimentation, logement, sorties et bien d’autres choses.

Le directeur des affaires étudiantes et des services communautaires du cégep, Dave McMullen, sait à quel point c’est important.

« On a vécu une bien mauvaise expérience l’an passé », raconte-t-il. « Un très très bon étudiant, mais un moment donné, il est arrivé avec une grosse somme, il avait de la difficulté à gérer tout ça, ça arrivait très très vite. Il veut se faire de nouveaux amis, etc. Ça a amené une bonne dépense et malheureusement, il n’a pas pu terminer ses études ».

Une situation qu’il espère ne plus voir au cégep. Et les étudiants qui suivent le programme semblent avoir compris les bases indispensables de la gestion personnelle.

« Moi j’ai un budget limité chaque mois », explique Alexis Basso, un étudiant étranger qui a suivi la formation. « Par exemple, les sorties il faut les limiter, il faut plus se baser sur l’alimentation, déjà c’est plus cher que chez nous en général. Éviter les restaurants. Les livres coûtent aussi très cher », constate-t-il.

Chaque année, le cégep de Jonquière aide une soixantaine d’étudiants qui connaissent des difficultés financières. L’institution espère que le programme Mes Finances, Mes Choix permettra à sa clientèle d’être mieux outillée.