Après la pluie, le beau temps pour le tourisme en Outaouais

Après des semaines de mauvais temps, les travailleurs de l'industrie touristique voient finalement la lumière au bout du tunnel avec le retour du soleil en Outaouais.

« On a eu un été qui s'est fait attendre un peu. Les mois d'avril, de mai et de juin ont été un peu plus lents. Depuis quelques jours, on sent vraiment que l'été s'est installé pour de bon », a affirmé la présidente de Tourisme Outaouais, Manuela Teixeira.

Avec le début des vacances de la construction ce vendredi et le beau temps des derniers jours, Tourisme Outaouais espère connaître que les visiteurs afflueront dans les prochaines semaines.

Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas connu un début de saison aussi pluvieux. Manuela Teixeira, présidente de Tourisme Outaouais

« On souhaite que le soleil continue d'être de la partie », a déclaré Mme Teixeira. « Les gens ont beaucoup plus tendance à sortir et à visiter les installations touristiques. »

Le propriétaire d'Éco-Odyssée, une compagnie de tourisme en plein air près de Wakefield, abonde dans le même sens.

« Le monde regarde la température le matin. S'il ne fait pas beau, ils ne sortent pas. Dans les dix dernières années, c'est une de mes moins bonnes saisons », a expliqué Michel Leclair.

« On est un peu comme les agriculteurs, on deal avec la température », a-t-il lancé.

Du côté des restaurateurs, on se réjouit de voir les terrasses se remplir de visiteurs venus profiter du soleil.

« L'été est une grosse saison pour tous les restaurants dans la région. On compte beaucoup [là-dessus] », a souligné une restauratrice gatinoise, Wapokunie Riel-Lachapelle.

