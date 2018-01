Assurance-emploi : « On est encarcanés dans un système »

Un ancien conseiller en ressources humaines dans le domaine des pêches, Réginald Boudreau, estime qu'il est temps d'adapter le programme d'assurance-emploi aux besoins du travail saisonnier.

M. Boudreau a déjà été maire de Grande-Anse, dans la Péninsule acadienne. Il estime que le programme actuel ne tient pas compte de la réalité du marché de l’emploi dans certaines régions comme la sienne.

« On est encarcanés dans un système d’assurance-emploi qui est fait pour la grande industrie, l’industrie qui travaille à l’année, déclare-t-il. Et nous, on travaille dans une industrie saisonnière. Donc le système d’assurance-emploi n’est absolument pas adapté à l’industrie saisonnière. »

Ça oblige des employés et des employeurs à faire toutes sortes de manigances et d’entourloupettes pour réussir à ce que les employés aient des timbres assez pour l’hiver. Réginald Boudreau, ancien conseiller en ressources humaines

Monsieur Boudreau a fait parvenir un document à certains élus provinciaux, de même qu'à des médias, pour tenter de faire avancer la réflexion à ce sujet.

Il a bon espoir que le député fédéral d'Acadie-Bathurst, Serge Cormier, arrivera à apporter des changements profonds au programme.

Le député Cormier a été interpellé plus d’une fois, ces dernières semaines, par des travailleurs saisonniers de la Péninsule acadienne qui ont dénoncé ce qu’ils perçoivent comme des failles du programme qui font en sorte qu’à certaines périodes de l’année, ils ne reçoivent plus de prestations d’assurance-emploi.

M. Cormier a affirmé que son gouvernement se penchait sur la question.