Augmentation de 17 % de la fréquentation touristique hivernale en Gaspésie

Tourisme Gaspésie dresse un bilan positif de la saison hivernale. Selon la directrice générale de Tourisme Gaspésie, Joëlle Ross, le taux d'achalandage a augmenté de 17 % par rapport à 2017.

Encore plus d'adeptes de raquette, de sports de glisse et de motoneige, en sentier ou en hors-piste, ont profité des sentiers cette année comparativement à l'année dernière, pourtant décrite comme une saison record.

La directrice explique cette augmentation par l'abondance de la neige, un hiver plus long pour les skieurs et une campagne promotionnelle qui a porté ses fruits sur les plateformes Web.

« L'année passée, on sait qu'on avait eu une excellente saison, rappelle-t-elle. On est très contents de la performance de cet hiver. On est supérieurs à l'année dernière, mais on pensait que ce serait encore plus étant donné les quantités de neige. On sait que pour la motoneige les conditions n'ont pas toujours été faciles, surtout à la fin de la saison, mais on s'est quand même démarqués par rapport aux autres régions du Québec. »

Joëlle Ross constate par ailleurs que les Québécois ont été plus nombreux également dans les sentiers de motoneige. La clientèle de l'Ontario a, quant à elle, diminué.

Tourisme Gaspésie a constaté que des images de la Gaspésie ont été dans la mire des internautes à 12 millions de reprises. Joëlle Ross espère que cet intérêt se matérialisera en une autre augmentation de l'achalandage en 2019.

Joëlle Ross souligne que la saison estivale augure bien et que les démarches sont enclenchées pour tenter d'égaler la saison estivale 2017, une saison record.

Avec les informations de Gabrielle Bartkowiak