Aurora Cannabis va acheter son rival MedReleaf pour 3,2 milliards $

L'acquisition d'Aurora Cannabis et de MedReleaf pourrait permettre la production de plus de 570 000 kg de marijuana par an et leur assurer une longueur d'avance sur ce marché qui se consolide de plus en plus, à quelques mois de la légalisation de la marijuana au Canada.

Si la transaction va de l'avant, les actionnaires actuels d'Aurora, un des plus gros noms de l’industrie canadienne du cannabis, détiendront 61 % des parts de la société et ceux de MedReleaf environ 39 %.

« Nos actifs complémentaires, nos synergies stratégiques et notre positionnement sur le marché nous fourniront une masse critique et un excellent portefeuille de produits pour le consommateur canadien », a annoncé Terry Booth dans une déclaration lundi matin.

« Ce regroupement renforce notre capacité à répondre aux marchés mondiaux du cannabis médical en pleine expansion, et nous permet de prendre une longueur d’avance », a-t-il ajouté. L'entreprise combinée pourrait valoir jusqu'à 7 milliards de dollars.

La consolidation dans le secteur s’accélère alors que l’annonce de la légalisation du cannabis à utilisation récréative est prévue plus tard dans l’année.

L’entreprise rivale Canopy Growth Corp a aussi annoncé, ce lundi, un accord non contraignant pour acheter les 33 % restants de BC Tweed Joint Venture inc. contre 374 millions de dollars en action. Canopy a également annoncé qu'elle avait demandé l'inscription de ses actions à la Bourse de New York.

La société Aurora, basée à Edmonton, et MedReleaf, installée à Markham, en Ontario, avaient confirmé le 3 mai qu’ils étaient en discussion, mais n'avaient encore rien conclu.

L'opération instaure un prix de 29,44 $ par action MedReleaf, soit 18 % au-dessus du cours à la clôture ce vendredi, qui était à 24,90 $.

Les entreprises détiendront neuf sites de production au Canada, deux au Danemark, et des accords de distribution avec les magasins d’alcool Alcanna en Alberta, le revendeur québécois SAQ, la pharmacie indépendante Pharmasave et la chaîne Shoppers Drug Mart.

Les conseils d'administration des deux entreprises ont approuvé la transaction, maisl'accord nécessite l'approbation d'au moins deux tiers des actionnaires de MedReleafet d’une majorité des actionnaires d'Aurora.

En nous associant à Aurora, nous serons idéalement positionnés pour devenir une référence mondiale de l’industrie à un rythme qui sera difficile à égaler. Neil Closner, le PDG de MedReleaf

Aurora a récemment conclu son acquisition de CanniMed Therapeutics, producteur autorisé de Saskatoon, après avoir déboursé 1,1 milliard de dollars par une combinaison d’espèces et d’actions, en janvier dernier.

En février, le producteur Aphria inc. avait conclu son achat de Broken Coast Cannabis Inc., originaire de Colombie-Britannique, lors d’une transaction évaluée à plus de 200 millions de dollars.