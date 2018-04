Autobus gratuit pour de futurs propriétaires immobiliers

Dans l'espoir d'attirer de nouveaux acheteurs et locataires, certains promoteurs immobiliers de Québec auront bientôt une offre alléchante à leur faire : un an d'autobus gratuit avec le Réseau de transport de la capitale (RTC) et un an d'abonnement à Communauto.

Un texte d’Alexandre Duval

Ce « Forfait transport », élaboré par l’organisme Mobili-T, sera officiellement lancé le 25 avril à Québec. La valeur des abonnements offerts gratuitement atteint environ 1200 $ pour chaque nouveau propriétaire ou locataire.

« On sait que le transport, ça représente souvent un pôle important de dépenses dans les ménages », indique la coordonnatrice de Mobili-T, Véronique Samson.

L’objectif du Forfait n’est pas nécessairement que les futurs propriétaires et locataires abandonnent leur voiture, mais plutôt qu’ils profitent de leur nouvelle habitation pour se familiariser avec d’autres façons de se déplacer.

Le déménagement est vraiment un moment-clé pour faire essayer de nouvelles habitudes en transport. Véronique Samson, coordonnatrice de Mobili-T

Le jour du lancement, une plateforme sera déployée sur Internet. Les personnes à la recherche d’une nouvelle demeure pourront y consulter la liste des promoteurs immobiliers participants.

Un départ qui s’annonce lent

Pour l’instant, cette liste est plutôt courte. À ce jour, seulement deux promoteurs de Québec se sont joints à l’initiative : les Écocondos Origine et Tergos.

L’un d’eux n’a toutefois pas encore d’unités à vendre ou à louer à Québec. Le président de Tergos, Alejandro Montero, explique que ses projets immobiliers visés par le Forfait transport sont en veilleuse.

Lorsqu’ils redémarreront ou que de nouveaux projets verront le jour, ils feront partie du Forfait transport, insiste M. Montero. « On y croit toujours. »

Ce n’est pas pour rien que les lots qu’on a choisis pour faire des projets immobiliers sont dans des quartiers centraux et ont un accès facile au transport en commun! Alejandro Montreo, président de Tergos

Quant à la tour Origine de la Pointe-aux-Lièvres, 40 des 94 unités sont toujours à vendre. Ce sont donc quelques dizaines de nouveaux propriétaires qui pourraient bénéficier du Forfait dès le 25 avril.

« C’est une démarche qui s’inscrit dans ce qu’on a entrepris avec le projet Origine, c’est-à-dire une démarche environnementale », rappelle André Huot, le directeur du projet.

Cette tour de 13 étages est non seulement la plus haute au Canada avec une structure en bois massif, mais elle est aussi certifiée LEED.

Il n’y a pas de petites initiatives pour l’environnement et le transport en commun. André Huot, directeur du projet Origine

D’autres projets à venir

M. Huot souligne que d’autres projets immobiliers sur lesquels il travaille pourraient s’ajouter au Forfait mobilité prochainement. « Plus il va y avoir de monde, plus ce sera diffusé », affirme-t-il.

La coordonnatrice de Mobili-T est d’ailleurs convaincue que le Forfait transport saura rallier les promoteurs dans la foulée de son lancement.

« C’est un projet qui va vivre de lui-même et on espère que c’est un élément qui sera inclus dans la dynamique du développement immobilier à Québec », affirme Véronique Samson.

Il semble en effet que de nouveaux joueurs songent à se joindre au mouvement. C’est le cas de l’architecte Yvan Blouin, dont les condos LIM seront mis en chantier cet automne dans Limoilou.

Une fois la construction terminée, à l’été 2019, les condos LIM comprendront 26 unités d’habitation.