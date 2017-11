Baisse du taux de chômage en Saskatchewan

Après avoir atteint un sommet en octobre 2016, le taux de chômage en Saskatchewan a baissé de plus d'un point de pourcentage en un an dans la province.

De 7 % en octobre 2016, le taux de chômage de la province a diminué de 1,1 point pour descendre à 5,9 % en octobre 2017. Selon l’Enquête sur la population active d’octobre 2017 de Statistique Canada, il y a ainsi 6400 chômeurs de moins en Saskatchewan qu’à la même date l’an dernier.

« Avoir le troisième plus bas taux de chômage du Canada démontre que l’économie de la Saskatchewan est en cours de rétablissement », estime le ministre saskatchewanais de l’Économie, Steven Bonk.

La porte-parole du Nouveau Parti démocratique en matière d’emploi, Vicki Mowat, rappelle de son côté que la Saskatchewan est l’une des deux seules provinces au pays à avoir perdu des emplois depuis l’année passée.

Le rédacteur du site d’analyse Sask Trends Monitor, Doug Elliott, avance pour sa part que ce résultat est dû à des « chômeurs découragés qui renoncent à chercher un emploi, ou qui n'ont plus accès à l'assurance-emploi, [et ]ne sont plus comptabilisés dans les chiffres du chômage ».