Baleine noire : incertitudes en vue pour les crabiers

Les crabiers de la zone 12 s'inquiètent des répercussions des mesures de protection de la baleine noire sur l'industrie.

Un texte de Joane Bérubé

Réunis à Moncton, les crabiers et les scientifiques ont discuté, mercredi, à Moncton, des recommandations sur les quotas de la prochaine saison. Ils ont également parlé des répercussions qu’auront les mesures de protection sur les activités dans la principale zone de pêche, soit la zone 12.

Pour la première fois, lors de la rencontre, Pêches et Océans a évoqué la possibilité de fermer de grandes zones de pêche qui comportent un nombre important de baleines. Des zones moins denses pourraient aussi être fermées lorsque trois baleines y seront repérées.

O’Neil Cloutier, directeur général de l’Association des pêcheurs professionnels de la Gaspésie s’interroge sur l’application de cette mesure. « Je trouve cette approche très dangereuse. Elle risque de mettre en danger l’activité dans le golfe », commente le pêcheur.

Ce dernier rappelle que quatre provinces pêchent dans cette zone, la plus fréquentée, mais aussi celle qui génère le plus de retombées.

Est-ce qu’on peut mettre en danger un secteur aussi important du golfe et dire à tout le monde cette année "on oublie ça" et les années suivantes aussi, parce qu’il y a trop de baleines?

O’Neil Cloutier, directeur général de l’Association des pêcheurs professionnels de la Gaspésie