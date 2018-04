Bistro Café Summum inaugure sa nouvelle succursale à Chicoutimi

C'est samedi soir que se tient l'inauguration de la nouvelle succursale du Bistro Café Summum située sur la rue Racine à Chicoutimi.

L'entreprise régionale, qui est établie depuis huit ans dans l'arrondissement de La Baie, annonce d’importantes collaborations avec deux entreprises locales.

Selon le président-directeur général, Bénédict Morin, travailler avec d'autres entreprises régionales fait partie des valeurs de la compagnie.

Ça démontre la force régionale qu’on a présentement. Il y a un engouement aussi qui est là, je pense que la clientèle en demande. On est très fiers de collaborer avec des entreprises de chez nous. Bénédict Morin, PDG de Café Bistro Summum

Le Café Bistro Summum dévoile entre autre une collaboration avec O'Gelato Cacao à La Baie, afin de concocter des cocktails à base de glace. Le restaurant proposera aussi deux bières conçues par son équipe et brassées par la microbrasserie jonquiéroise Pie Braque.

« On cherche toujours à renforcir notre équipe et notre offre. On travaille déjà avec plusieurs artisans locaux, dont l'Orée des champs, la pâtisserie Ladouche et les fromageries régionales, donc c’est sûr que ça fait partie de nos mœurs et on va mettre ça de l’avant chez nous », ajoute-t-il.

Ce nouveau restaurant, qui est aussi une salle de spectacle, représente un investissement de près de 500 000 $.