Bois d’oeuvre : Fredericton annonce des mesures pour aider l’industrie forestière

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a annoncé, jeudi, un train de mesures pour contrer les droits compensateurs et antidumping imposés par les États-Unis à l'industrie forestière.

Il s’engage notamment :

à développer des « corridors stratégiques » pour rendre le réseau de transport plus efficace pour les industries;

à faire plus de recherche pour favoriser l’innovation dans l’industrie forestière, en multipliant par exemple les possibilités offertes par la biomasse et les biocarburants;

en accroissant les efforts de surveillance de la tordeuse du bourgeon de l’épinette, un insecte qui peut causer des ravages aux forêts;

en aidant l’industrie à trouver de nouveaux marchés d’exportation pour réduire sa dépendance au marché américain;

et en créant un groupe d’experts qui sera chargé d’examiner le marché forestier dans la province et de faire des recommandations au gouvernement sur les façons de traiter le différend commercial avec les États-Unis sur le bois d’oeuvre.

Les scieries de la province doivent payer des droits totalisant 20,8 % sur leurs exportations aux États-Unis. Pour sa part, l’entreprise J. D. Irving, doit payer des droits compensateurs de 3,34 % et des droits antidumping de 6,58 % pour un total de 9,92 %.

« Ces droits contre les producteurs de bois d’œuvre résineux du Nouveau-Brunswick et du Canada sont injustes, injustifiés et décevants. Le Canada s’est opposé à chacune des quatre dernières décisions relatives aux bois d’œuvre résineux et a eu gain de cause. Notre gouvernement appuiera le gouvernement fédéral dans l’engagement de poursuites judiciaires, et nous sommes convaincus que nous aurons gain de cause une fois de plus », affirme Roger Melanson, président du Conseil du Trésor, et ministre responsable de la Politique d’expansion du commerce.

L'industrie forestière emploie des milliers de personnes dans la province, et plusieurs collectivités dépendent des activités dans ce secteur, souligne Roger Melanson.

Mike Legere, de l'association Forêt N.-B., explique qu’il n’y a pas encore de pertes d’emplois à la suite des droits imposés par les États-Unis, mais que cela peut toujours arriver. Le Nouveau-Brunswick risque aussi de voir les investissements diminuer en ce domaine, ajoute-t-il.

Les scieries du Nouveau-Brunswick exportent 70 % de leur bois d'oeuvre aux États-Unis. L’industrie compte 22 000 emplois.

