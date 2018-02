Bombardier : « Monsieur Couillard a mal joué ses cartes », dénonce François Legault

Le chef de la Coalition Avenir Québec (CAQ), François Legault, est en visite à La Pocatière jeudi pour y rencontrer les travailleurs de l'usine Bombardier. M. Legault souhaite discuter des façons de remédier à l'incertitude qui touche l'établissement depuis que l'usine a été écartée du projet du Réseau express métropolitain (REM).

Un texte d'Adrianne Gauvin-Sasseville d'après une entrevue réalisée à l'émission Info RéveilAlstom Transport Canada et SNC-Lavalin ont remporté l'appel d'offres pour concevoir et construire le Réseau express métropolitain de Montréal (REM), un projet estimé à plus de 6 milliards de dollars. Selon le chef de la CAQ, Québec aurait dû imposer un seuil minimal de contenu local dans ce contrat public.

Il faut que le gouvernement du Québec agisse. François Legault, chef de la CAQ

« Quand on donne des contrats publics importants, que ce soit pour le métro de Montréal, pour le train électrique de Montréal, peut-être pour un tramway à Québec, c’est important qu’on exige un contenu local. C’est payant pour le gouvernement. Actuellement, le défi au Québec, c’est de créer des emplois payants. »

« Je ne comprends pas que le gouvernement libéral, qui a investi 1,3 milliard de notre argent dans ce projet-là, n'ait pas exigé de la Caisse de dépôt, qu’elle mette un contenu québécois dans le matériel roulant. On a l’expertise. »

300 emplois en dangerLe préfet de la MRC de Kamouraska, Yvon Soucy, partage ces inquiétudes, car plusieurs emplois sont en jeu. « On considère que l'heure est grave. Actuellement, si rien n'est fait, c'est 300 emplois qui vont disparaître directement dans l'usine Bombardier de La Pocatière. », déplore-t-il.

Le maire de La Pocatière, Sylvain Hudon, se questionne sur les intentions du premier ministre du Québec. Philippe Couillard laisse présager d'autres projets pour les employés de Bombardier, mais les motifs ne sont toujours pas clarifiés.

Un gouvernement de la CAQ aurait exigé du contenu québécois

On n’a pas le gros bout du bâton pour négocier avec Alstom. Alstom en plus à une usine à Sorel, si jamais il faisait quelque chose au Québec, ce ne serait pas à La Pocatière. François Legault, chef de la CAQ

« La Caisse de dépôt et placement du Québec investit seulement 21 % de ses actifs au Québec. Moi, je ne suis pas d’accord qu’elle investisse 100 %. Mais entre 21 % et 100 %, il y a sûrement moyen d'aider plus les compagnies québécoises », affirme François Legault.

Le problème réside toutefois davantage dans les décisions du gouvernement libéral, précise-t-il. « Si on l’avait mis dans notre appel d’offres, qu’il doit y avoir du contenu québécois, Alstom n’aurait pas le choix de venir fabriquer au Québec. »