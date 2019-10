Bye bye les dépenses inutiles, bonjour les économies!

OK, ça semble telleeeeeeement évident! Et pourtant! Combien d’entre nous font le tour de leurs dépenses pour traquer les dépenses inutiles, tout ça pour faire des économies? Ben c’est ça… Moi non plus! C’est vrai que ça parait décourageant. Cependant, lorsqu’on s’y met, on se rend compte à quel point maitriser nos revenus et dépenses nous fait du bien. À nous, les nouveaux objectifs de vie, les dépenses raisonnées et la vie plus sereine!

Dépense indispensable ou non?

On commence simplement à regarder où part notre argent. C’est fascinant comme il s’envole pour des broutilles! Commencez par vous demandez si c’est une dépense indispensable. Si oui, on peut regarder pour trouver un fournisseur moins cher. (exemple: cellulaire, Internet, assurances…) Et si c’est inutile, on s’organise pour résilier, revendre, transférer, etc.

Épicerie pas si fine

C’est LE secteur ou faire des économies. Allez avouez, ça vous arrive plus souvent que vous ne voulez l’admettre de jeter des aliments périmés. La raison principale? On achète désorganisé! La première étape consiste à faire un menu de la semaine avant d’aller faire les courses. Ainsi pas de gâchis. On surveille aussi les réductions et on s’en tient à la liste d’épicerie pour éviter les achats impulsifs (les plus chers généralement! Qui font grossir en plus!)

Lunchs, lunchs, lunchs

Savez-vous combien vous dépensez à aller au restaurant ou à la cafétéria du bureau quand vous n’avez pas le courage de vous préparer un lunch? Beaucoup trop! C’est de l’argent gaspillé. Même chose pour le café du coin. Faites-vous une bonne tasse à la maison, il sera bien meilleur.

Shutterstock

Bilan financier

Ça vous fait peur? En fait, il s’agit simplement de garder ses factures les premiers mois pour voir ou l’argent disparait. C’est hallucinant ce qu’on dépense en futilités. Ça permet de réaliser et de changer ses comportements au quotidien. Utilisez également une application de budgétisation (découvrez-en sept ici). Et prenez cinq minutes chaque matin pour la survoler. Quand vous aurez envie d’une barre de chocolat ou d’un café fancy, vous y penserez à deux fois!

Bye bye les cartes

Laissez cartes de débit et de crédit à la maison (ça c'est duuuuur!) et payez les dépenses en argent comptant. C’est l’un des moyens le plus efficaces de voir comment l’argent nous coule entre les doigts.

DIY

Il y a pas mal de choses qu'on peut faire soi-même plutôt que de s'adresser à un professionnel. Certains vont jusqu’à faire leurs produits comme la lessive. J’avoue que les économies réalisées (en plus de savoir exactement ce que contiennent les produits) à de quoi motiver à s’y mettre…

Et le plaisir dans tout ça?

On ne doit surtout pas se priver de petits plaisirs! (on a dit petits hein!) Mais avant de magasiner, on se donne une limite et surtout on évite les achats impulsifs. Et avant d’acheter neuf, regardez les petites annonces, c’est fou les trésors qu’on trouve à moitié prix!

Économies

Le fait de resserre son budget permet également de planifier. Pourquoi ne pas faire un virement hebdomadaire de 25 $ vers un RÉER? Vous épargnerez sans même vous en rendre compte.

Ouvrez-vous un compte épargne sur lequel vous verserez une somme hebdomadaire minimale. Chaque mois, vous aurez le plaisir de constater qu’il se remplit. Donnez-vous un objectif: un voyage en Grèce, un appareil électronique de fou, un cours ou tout ce qui vous fait rêver. À un moment donné, vous vous surprendrez à y mettre les petits surplus imprévus!

Allez... Demain je m'y mets! Et vous?