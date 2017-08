C'est parti pour l'autocueillette des framboises à La Fraisonnée de Clerval!

La saison d'autocueillette des framboises d'été est bien lancée à La Fraisonnée de Clerval, en Abitibi-Ouest. L'entreprise familiale qui a commencé par la production de fraises s'est tournée vers les framboises dans les dernières années. Aujourd'hui, les Boudreault concentrent la majorité de ses activités d'affaires à la transformation de petits fruits.

Avec les informations de Marc-Olivier Thibault

Jean-Soleil Boudreault, responsable du volet agriculture à La Fraisonnée, accueille de nombreux clients depuis lundi. En une journée, ses trois hectares de framboises sauvages ont été pratiquement rasés par les cueilleurs.

« Les gens arrivent en grand nombre pour venir cueillir des framboises, assure-t-il. Et dans une journée, ils sont capables de toutes les ramasser! Et après ça, c'est sûr que ça prend un certain délai avant que le mûrissement se fasse à nouveau. Ça peut prendre deux ou trois jours avant qu'elle se régénère, après une cueillette complète. »

Rencontré non loin des champs, le fondateur de l'entreprise, Raymond Boudreault, se rappelle les débuts de l'entreprise, en 1990. Et pourquoi avoir choisi le nom La Fraisonnée s'il n'y a pas de fraises? « Bonne question, lance-t-il d'emblée. Au début il y en avait. Il y avait 80 000 plants de fraises. [Mais] le climat était trop difficile, il y avait trop de pertes. »

Le secret industriel... et familial des confitures La Fraisonnée

La fraise reste toujours au coeur de l'entreprise même si elle n'est plus cultivée sur place depuis une quinzaine d'années. Les petits fruits rouges prisés des Québécois sont tout de même toujours transformés par l'entreprise, fait valoir Jean-Soleil Boudreault.

« On a un procédé qui est unique dans le domaine de la confiture, assure M. Boudreault. C'est quasiment comme un secret industriel. On a notre technique à nous autres pour arriver à une qualité de produit qui est incomparable. Donc, c'est fait à la main, c'est entièrement empoté à la main. »

Les produits de La Fraisonnée sont distribués en épicerie partout au Québec. Ils sont également disponibles dans les différents marchés publics de la région.