Canada-États-Unis : surplus ou déficit commercial?

EXPLICATION - Donald Trump peut dire ce qu'il veut, que ce soit vrai ou faux, qu'il ait inventé un déficit, qu'il ait menti au premier minitre Trudeau ou qu'il se soit tout simplement trompé, rien de mieux qu'une splendide plongée dans les chiffres et statistiques des gouvernements canadien et américain pour vous permettre de tirer vos propres conclusions.

Un texte de Gérald Fillion

Selon Statistique Canada, le Canada a affiché un surplus commercial en 2017 avec les États-Unis. Mais selon le département du Commerce américain, ce sont les États-Unis qui ont réalisé un surplus dans le commerce avec le Canada.

Qui croire? Il est difficile de départager la chose. Les bases de données peuvent inclure ou exclure certains éléments. Les capacités de calculs peuvent être différentes. On peut se baser aussi sur une conversion des devises légèrement différentes. Une chose est certaine, par contre : le commerce entre le Canada et les États-Unis est pratiquemment en équilibre.

Sur des échanges annuels d’environ 700 milliards de dollars américains ou 900 milliards de dollars canadiens, l’écart commercial entre les deux pays est minime.

Ainsi, selon Statistique Canada, le Canada a affiché un surplus de 26,758 milliards de dollars canadiens avec les États-Unis en 2017. Nous sommes en surplus sur les biens (+ 40 milliards), en déficit sur les services (- 14 milliards).

Si on enlève l'énergie toutefois, notre solde commercial est probablement négatif. On exporte pour environ 70 milliards de pétrole et de gaz par année vers les États-Unis alors que nos importations dans ce secteur sont beaucoup plus faibles.

Maintenant, selon le département du Commerce des États-Unis, les États-Unis ont affiché un surplus de 2,774 milliards de dollars américains avec le Canada en 2017. Surplus américain sur les services (+ 26 milliards), mais déficit sur les biens (- 23 milliards).

Donc, quand Justin Trudeau dit que les Américains ne sont pas en déficit, on peut penser qu’il prend les données américaines! Et quand Donald Trump dit que les Américains sont en déficit avec les Canadiens, on pourrait croire qu’il prend les données canadiennes! Ou qu’il ne regarde que les biens, ce qu’il fait toujours lorsqu’il parle du solde commercial avec le reste du monde.

Le Canada en surplus selon Statistique Canada

(en dollars canadiens)

Exportationsbiens : 411 milliardsservices : 61 milliardstotal : 472 milliards

Importationsbiens : 371 milliardsservices : 75 milliardstotal : 446 milliards

Surplus : 26 milliards

Les États-Unis en surplus selon le département du Commerce américain

(en dollars américains)

Exportationsbiens : 282 milliardsservices : 59 milliardstotal : 341 milliards

Importationsbiens : 306 milliardsservices : 33 milliardstotal : 339 milliards

Surplus : 2 milliards