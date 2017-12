Les quatre accidents de travail mortels survenus au chantier du complexe hydro-électrique La Romaine devront mener à un « changement culturel » chez Hydro-Québec, selon un rapport commandé par la Société d'État en décembre 2016.

Le rapport de 27 pages, présenté par la firme indépendante ERM, fait état d'un « sentiment de fausse sécurité » sur le chantier.

Seulement 25 % à 75 % des accidents « passé-proche » étaient rapportés, ce qui laissait croire aux dirigeants d'Hydro-Québec que les ouvriers se conformaient aux règles de santé et sécurité. Pourtant, d'après les éléments de l'enquête indépendante, « durant les deux semaines de diagnostic où l’équipe d’ERM a complété le diagnostic à La Romaine, la fréquence des situations à haut potentiel de risque était d’un événement toutes les cinq heures ».

Les gestionnaires semblaient prêts à accepter le statu quo. Rapport d’intervention sur la prévention des accidents graves et mortels

Dans le document, on peut lire qu'Hydro-Québec « semblait impuissante devant la situation ».

De l'avis du responsable santé et sécurité du travail à la FTQ-Construction, Simon Lévesque, plusieurs des lacunes soulevées dans le rapport l'avaient déjà été par la FTQ. « On dénonçait qu'il n'y avait pas de communication avec la base, les travailleurs de première ligne, que leur expérience et leurs connaissances n'étaient pas prises en ligne de compte », détaille-t-il.

On n'avait pas d'écoute pour les travailleurs. Simon Lévesque, responsable santé et sécurité du travail à la FTQ-Construction

Par exemple, avant l'effondrement de roc causant la mort d'un travailleur, trois autres événements semblables avaient eu lieu, sans faire de blessé. Pourtant, selon Simon Lévesque, les responsables chez Hydro-Québec n'avaient pas pris connaissance de ces signes avant-coureurs.

D'après le rapport, la « quasi-totalité des personnes rencontrées » rejetait la faute des accidents sur la « malchance ».

Solutions

« L’adoption, par le président-directeur général d’Hydro-Québec et les présidents de division d’un style de gestion qui encourage la participation, et la consultation des travailleurs » figure en tête de liste des recommandations du rapport.

Pour y arriver, le rapport suggère d'arrêter momentanément toutes les activités du chantier « afin que tous les employés puissent recevoir le même message [de prévention] en même temps ». L'instauration d'une ligne téléphonique dédiée à la déclaration de situations à risque figure aussi parmi les recommandations.

Ce que l'on s'attend d'une Société d'État [c'est] qu'elle soit une leader au niveau de la santé et sécurité Simon Lévesque, responsable santé et sécurité du travail à la FTQ-Construction

« Développer les outils et les aptitudes en gestion des risques » et « revoir comment on évalue la performance en santé et sécurité » constituent d'autres pistes pour améliorer la gestion.

Le porte-parole d'Hydro-Québec insiste sur le fait qu'un large virage a été amorcé en matière de santé et sécurité au début de 2016 après les accidents survenus sur le chantier de la Romaine. Ce virage va se poursuivre en tenant compte des recommandations du rapport, assure le porte-parole d'Hydro-Québec.

Ces changements du style de gestion permettront, selon le rapport, d'« influencer la mise en place d’une culture de zéro décès ».

