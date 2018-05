Colloque international sur l’industrie minière à Uashat

Des chercheurs internationaux et des représentants des communautés autochtones du Canada sont réunis pour un colloque sur l'impact de l'industrie minière pour les peuples autochtones, mardi et mercredi, au musée Shaputuan.

Un texte de Laurence Royer avec les informations d’Émile Duchesne

La rencontre permet à des représentants de communautés autochtones d’échanger avec des spécialistes de l’industrie minière de la Scandinavie, de l'Australie et de la Nouvelle-Calédonie. Les discussions concernent plusieurs enjeux associés au développement minier comme l'emploi, le navettage (fly in, fly out) et le consentement des peuples autochtones.

Le professeur en sciences politiques de l’Université Laval, Thierry Rodon, rappelle que de nombreuses compagnies minières développent des projets dans plusieurs régions du monde. Il donne notamment l’exemple de Rio Tinto qui est actif sur la Côte-Nord, mais aussi en Australie.

C’est bien que ces gens-là se parlent et échangent leurs expériences. Thierry Rodon, professeur en sciences politiques de l’Université Laval

C’est aussi l’avis du conseiller au conseil de bande de Uashat-Maliotenam, Dave Vollant. Selon lui, les discussions qui ont lieu pendant le colloque vont permettre aux acteurs de l’industrie minière de la région de comprendre et de s’inspirer des défis et des objectifs d’entreprises minières implantées à l’étranger.

Les lois ne sont pas partout les mêmes dans les autres pays. Ça va être intéressant de les entendre et de voir comment ils vivent leurs relations. Dave Vollant, conseiller au conseil de bande de Uashat-Maliotenam

Réalités autochtones et industrie minière

L'ancien chef de la communauté de Matimekush–Lac-John, Réal McKenzie a présenté l’entente sa communauté et la minière Tata Steel. Selon lui, les modalités de l'entente ont été respectées par la compagnie jusqu'à maintenant.

Pour sa part, la professeure à la faculté de droit de l’Université d’Ottawa, Sophie Thériault, estime plutôt que le régime minier canadien est incompatible avec la reconnaissance des droits ancestraux des Premières nations.

Les fondements et les valeurs sous-jacentes au régime minier, fondées sur un principe qu'on appelle le "free mining", restent toujours très présents. Sophie Thériault, professeure à la faculté de droit de l'Université d'Ottawa

Au terme de ce colloque, les chercheurs veulent créer des guides s'adressant aux autochtones et aux administrateurs de compagnies minières. Ils espèrent influencer les décideurs pour faciliter les rapports entre les entreprises et les autochtones.