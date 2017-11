Contribution de 4 M $ de Desjardins pour le complexe glaces et piscines de Rimouski

C'est la Caisse Desjardins de Rimouski qui contribuera financièrement au projet de complexe glaces et piscines de la ville de Rimouski.

Un texte de Richard Lavoie avec les informations d'Ariane Perron-Langlois

L’institution financière versera une somme de 4 millions de dollars, la moitié en don et l'autre moitié pour la visibilité.

La caisse obtient donc que son nom soit associé aux nouvelles installations pour une durée de 25 ans.

Le coût du Complexe sportif Desjardins est évalué à 38,5 millions de dollars, dont 12,8 millions assumés par le milieu.

En juin dernier, on apprenait que la plus basse soumission pour la construction du complexe glaces et piscines dépassait de 2 millions de dollars le budget prévu par la Ville. Un donateur, que la Ville avait d'abord refusé d'identifier, avait alors proposé de combler l'écart entre le montant prévu pour la réalisation du projet et le montant du plus bas soumissionnaire.

La construction d'un complexe de deux patinoires, dont une, olympique et d'une piscine semi-olympique est prévue. Une plage et un bassin récréatif seraient également intégrés au complexe.

Le projet est mené en collaboration avec l'Université du Québec à Rimouski, qui rend le terrain disponible pour la construction du complexe, au croisement de la 2e rue Est et de l'avenue Belzile.

Les travaux sont entamés depuis juillet et devraient se prolonger jusqu'en décembre 2018.