Coop forestière de la Matapédia : Près de 18 M $ pour une nouvelle usine

Bois CFM, qui appartient à la Coopérative forestière de la Matapédia, va transférer sa production de Causapscal à Sainte-Florence, dans une usine à la fine pointe de la technologie. Après plusieurs années sombres, le prix du bois d'œuvre est à la hausse et les entreprises en profitent pour investir.

Un texte de Michel-Félix Tremblay

Les projets qui frisent les 20 millions de dollars sont rares dans la Matapédia. La coop forestière entend investir 17,7 millions de dollars pour aménager l'ex-scierie Cédrico de Sainte-Florence, qui sert de lieu d'entreposage depuis quelques années, en usine dotée d'équipements neufs et performants.

La transformation est déjà bien entamée et on prévoit déménager la production dès octobre 2019. Il faut dire que le marché du bois d'œuvre a pris de la vigueur depuis deux ans et ce, malgré la surtaxe de 20% imposée par les Américains.

Le nombre de travailleurs en usine passera de 21 à 27. Une nouvelle qui sème l'espoir à Sainte-Florence, une petite municipalité d'environ 400 personnes qui n'a pas encore de réseau d'aqueduc et d'égouts.

Une remise à neuf comme ça, ça fait plusieurs années qu'on n'a pas vu un projet de cette ampleur dans la Matapédia. Carol Poitras, maire de Sainte-Florence

Il s'agit du second investissement majeur dans le domaine de la transformation du bois en quelques jours à peine dans la Matapédia.

Uniboard investira aussi 17 millions de dollars à son usine de Sayabec, ce qui permettra d'augmenter la production. Elle permettra d'augmenter la production de 20 %.

Investir pour faire partie de l'économie de demain

Le professeur de l'Université Laval, spécialiste des politiques forestières, Luc Bouthillier, estime que les entreprises doivent profiter de la hausse des prix pour améliorer leur productivité.

Surtout, note-t-il, que le cycle de construction que l'on connaît actuellement aux États-Unis est le dernier du genre.

Il indique que de jeunes entreprises américaines arrivent maintenant à construire des résidences usinées à moindre coût avec des techniques plus efficaces qui permettent aussi une personnalisation des maisons.

Le bois est toujours présent, mais on utilise de plus en plus de lamellé croisé (voir photo).

« Il faut développer cette chaîne de production au Québec », note monsieur Bouthillier.

C'est une tornade qui s'en vient, il faut de toute urgence se préparer à cette nouvelle manière de construire dans les grandes villes américaines. Luc Bouthillier, professeur en foresterie, Université Laval

Luc Bouthillier croit que les prix du bois d'œuvre vont diminuer un peu à la fin de l'année, mais resteront bons au cours des prochaines années.