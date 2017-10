Corporation Aurifère Monarques met officiellement la main sur les actifs de Mines Richmont au Québec

La Corporation aurifère Monarques a annoncé ce matin à Val-d'Or qu'elle était dorénavant propriétaire de tous les actifs de Mines Richmont au Québec. L'acquisition comprend notamment tous les claims, baux miniers et concessions minières de Richmont, dont la mine Beaufor et la propriété Wasamac.

Un texte de Thomas Deshaies

La conclusion de la transaction, après plusieurs mois de négociations, serait accueillie avec soulagement par les employés de Beaufor.

« Cela avait été annoncé à nos employés en février, puis il y a eu une période où on ne pouvait naturellement pas trop informer nos gens de ce qui se passait et quelles compagnies sont impliqués. Donc, les gens peuvent se faire des scénarios. Là, enfin, on peut annoncer la nouvelle. Les gens sont contents », souligne Marc-André Lavergne, anciennement directeur général pour Mines Richmont au Québec et maintenant vice-président opérations de Monarques Gold.Entreprise québécoiseLe député d’Abitibi-Est, Guy Bourgeois, présent à la conférence de presse, s’est quant à lui réjoui que les actifs de la minière abitibienne Richmont demeurent la propriété d’une entreprise québécoise. « Le fait de très bien connaître le territoire, de très bien connaître les possibilités, c’est un grand avantage par rapport à des investisseurs étrangers qui n’auraient pas d’exploitation sur l’ensemble du territoire présentement », a-t-il souligné.

On est une des très rares minières québécoises. On est moins d’une poignée de compagnies québécoises qui ont leur siège social au Québec. C’est quelque chose qu’on doit choyer. Le président et chef de la direction de Monarques, Jean-Marc Lacoste

La présidente-directrice générale de l’Association minière du Québec, Josée Méthot, a souligné le maintien des emplois, dont ceux à l’usine Camflo et de la mine Beaufor.

« Cette transaction, c’est une bonne nouvelle pour nous parce qu’on conserve les emplois en région, on conserve les opérations minières qui sont ici depuis longtemps, que ce soit l’usine ou que ce soit la mine. Pour nous, c’est une bonne nouvelle parce qu’on sait maintenant qu’on vient lui donner une poussée d’air frais », a-t-elle affirmé en marge de la conférence.DynamismeMonarques Gold, qui aura son siège social à Saint-Sauveur-des-Monts, est composé d’une petite équipe de direction, ce qui permettrait à l’entreprise d’agir rapidement, selon Jean-Marc Lacoste.