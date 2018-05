Québec accorde plus d'un million de dollars à l'organisme 48e Nord International pour la création du Centre d'excellence minier, innovation, automatisation et technologies de l'information.

Avec les informations de Jocelyn Corbeil

Ce Centre offrira un laboratoire d'expérimentation en milieu universitaire afin de permettre aux Petites et moyennes entreprises (PME) de concevoir et de commercialiser de nouveaux produits en technologies de l'information pour le secteur minier.

« Le projet pour les trois premières années est de deux millions de dollars. Le budget est réparti beaucoup dans l'installation, la mise en place des structures, donc la galerie souterraine qui va être équipée de LTE et de capteurs, de robots et de toutes technologies requises. Il va y avoir également le laboratoire et la mise en place des services aux entreprises PME qui veulent développer des solutions pour les mines 4.0. », indique Éric Boucher, directeur général 48e Nord International.

Le ministre régional Luc Blanchette parle de l'importance de cette annonce pour le développement des technologies souterraines.

« C'est vraiment quelque chose de plus poussé sur la robotisation souterraine et je pense qu'on se doit d'être leader là-dedans et honnêtement, c'est une couche de technologies qu'on ajoute à cette expertise-là, qu'on détient déjà », ajoute-il.