Cri du coeur de la ferme avicole des Îles

La seule ferme avicole des Îles-de-la-Madeleine lance un cri du cœur pour que les Madelinots choisissent leurs œufs plutôt que ceux qui arrivent par bateau.

Un texte de Léa Beauchesne

On trouve quatre épiceries d’importance sur l’archipel. Toutes font partie de la grande famille Sobeys et jusqu’à la semaine dernière, toutes s’approvisionnaient en œufs directement à la Ferme Bourgeois-Dumont.

Le vent a tourné le 21 juillet dernier alors que les marchands ont reçu un rappel de Sobeys. On peut y lire que les épiciers ont maintenant l’obligation de commander les produits à l’entrepôt de Trois-Rivières s’ils veulent recevoir les rabais accordés sur les produits.

La mesure touche directement la ferme de Jeanne Bourgeois puisque lorsqu’un rabais sera accordé sur les œufs, il ne pourra l’être sur les siens, contrairement à l’habitude.

Leur production est envoyée presqu’en totalité chez les quatre marchands de Sobeys.

C’est grave! On ne peut pas exporter alors on n’a pas d’option pour diversifier nos ventes.

Impasse pour tout le monde

Trois des épiciers échappent à cette obligation jusqu’en septembre parce qu’il s’agit de coopératives, mais l’un d’eux, le Marché Bonichoix, appartient à des propriétaires privés et a été confronté à la nouvelle obligation.

La semaine dernière, afin de pouvoir offrir des œufs en rabais à ses clients, Maggie Huot a choisi de se tourner vers les produits de son fournisseur au lieu de ceux des Îles.

Les œufs en spécial, on les a toujours eus. On s’est dit : si on décide de ne pas donner le rabais cette fois-ci, ce sont nos clients qui vont écoper. Qu’est-ce que nos clients vont se dire?

Meggie Huot copropriétaire, Bonichoix Tremblay-Huot