Croissance frileuse de la valeur des terres agricoles manitobaines

Au Manitoba, la valeur moyenne des terres agricoles a augmenté de 5 % en 2017, alors que la moyenne nationale se chiffre à 8,4 %, selon un rapport de Financement agricole Canada (FAC). Mais pour FAC, cela reste un signe de la vitalité de l'industrie agricole au Manitoba.

Un texte de Gavin Boutroy

« C’est vraiment un peu l’augmentation des taux d'intérêt, les prix des récoltes qui sont un peu à la baisse [qui expliquent que] les augmentations ne sont pas aussi grandes que les années avant », indique l’évaluateur principal de Financement agricole Canada pour le Manitoba, Claude Jacques. « Mais c’est encore une bonne indication que l’agriculture au Manitoba est encore en bonne position », ajoute-t-il.

L’économiste agricole en chef à FAC, Jean-Philippe Gervais, est d’accord. Il dit que le taux d'augmentation de la valeur des terres agricoles au Manitoba est le signe d'une économie agricole vigoureuse et stable.

Selon M. Jacques, l'avantage dans ce contexte, c'est que les terres demeurent relativement abordables au Manitoba.

La valeur des terres agricoles au Manitoba avait progressé de 8,1 % en 2016 et de 12,4 % en 2015.

Au Canada, la valeur moyenne des terres agricoles a augmenté de 7,9 % en 2016. Entre 2011 et 2015, des augmentations considérables de la valeur moyenne des terres agricoles ont été enregistrées à travers le pays, selon la FAC. La valeur moyenne des terres agricoles a augmenté chaque année depuis 1993.

La Saskatchewan, l'Ontario et la Nouvelle-Écosse ont connu les hausses les plus importantes, alors que le Manitoba, la Colombie-Britannique, l'Alberta, et l'Île-du-Prince-Édouard ont affiché une hausse inférieure aux données de 2016, selon le rapport.

M. Gervais parle d’une « progression constante de la valeur des terres agricoles » en conseillant toutefois la prudence. Les augmentations récentes des coûts d'emprunt et l’anticipation de hausses supplémentaires pourraient ralentir le marché des terres agricoles en 2018, dit-il.

La bonne nouvelle est que les exploitations agricoles canadiennes sont, en général, dans une excellente situation financière lorsqu'on parle de leur revenu net comptant et de leur bilan Jean-Philippe Gervaisé économiste agricole en chef, FAC

FAC est le plus important prêteur à l'industrie agricole canadienne avec un portefeuille de prêts qui dépasse les 33 milliards de dollars.

Avec des informations de Christian Riou