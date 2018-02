Cure de jeunesse à la Station touristique Duchesnay

La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) procédera à une cure de jouvence de plusieurs millions de dollars à la Station touristique Duchesnay en 2018.

D'importants travaux s'amorceront au cours des prochaines semaines à l'Auberge Duchesnay pour remettre la décoration au goût du jour. Les investissements évalués à 700 000 $ comprennent également la rénovation de chambres et l'achat de nouveau mobilier.

« On refait une beauté à l'auberge. Les travaux doivent commencer en mars et doivent se faire successivement étage par étage à un moment choisi pour éviter d'avoir un impact sur la clientèle, indique Simon Boivin, porte-parole de la Sépaq. Ce ne sont pas des travaux très bruyants. On ne s'attend pas à ce que ce soit une source de désagrément. »

La Sépaq vient également de lancer un appel d'offres pour remettre à neuf ses 14 chalets qui se trouvent sur le site autour du lac Saint-Joseph, donc certains datent des années 1950.

Les chalets devront être démolis avant d'être reconstruits, un chantier qui lui s'amorcera à l'automne.

La Sépaq refuse de dévoiler le montant précis prévu pour l'opération pour ne pas influencer son appel d'offres, mais parle de quelques millions de dollars.

« Le nombre de chalets qui vont être reconstruits va être déterminé en fonction des prix qui nous seront soumis. Ça pourrait être des chalets allant de deux à quatre chambres », ajoute Simon Boivin.

La reconstruction des chalets doit en principe être terminée au début 2019. Les travaux s'inscrivent dans un plan d'investissements de 100 millions de dollars dans les établissements de la Sépaq au cours des 5 prochaines années.