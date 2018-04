De l’argent pour les citoyens et les entreprises qui s’installent à Atholville

Le Village d'Atholville, dans le nord du Nouveau-Brunswick, dévoile les incitatifs qu'il compte offrir pour inciter plus de résidents et d'entrepreneurs à s'installer dans la municipalité.

Ces incitatifs découlent de la politique sur la famille et les aînés que la municipalité a annoncée il y a deux semaines.

Par cette politique, elle cherche à combattre le déclin qui frappe la région du Restigouche, affirme le maire, Michel Soucy.

On voit une perte au niveau de la population, on a vu des usines et des commerces fermer. Il faut trouver des façons pour inciter les gens d’affaires et tout ça à revenir dans la région du Restigouche.

Michel Soucy, maire d'Atholville