De nouveaux logements pour les aînés de L'Isle-Verte

Un projet de 20 nouvelles unités d'habitation pour les aînés de L'Isle-Verte devrait voir le jour en 2019. Depuis l'incendie de la résidence du Havre, qui contenait 52 unités d'habitation, seulement 11 logements sont accessibles pour les aînés de L'Isle-Verte qui souhaitent se loger dans une résidence pour personnes âgées sans quitter leur municipalité.

Un texte de Julie Tremblay

Le projet, évalué à près de 3,8 millions de dollars, consiste à agrandir la Villa Rose-des-Vents, qui est la seule à accueillir les aînés à L'Isle-Verte depuis la tragédie de 2014. À terme, la résidence comptera 30 logements, ce qui permettra une surveillance accrue pendant la nuit.

Le seuil critique pour avoir de la surveillance de nuit 24/7 c'est un 30 logements. Donc en ayant un 30 logements, on est en mesure d'ajouter une surveillance de nuit. On sait qu'avec tout ce qui s'est passé à L'Isle-Verte en 2014, la surveillance de nuit c'est un élément assez chatouilleux donc on va s'assurer qu'on ait un 20 logements.

Marie Duchesne, agente de développement à la Coopérative Atena