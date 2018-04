Début de la construction d'une troisième tour à condominiums l'Adresse sur le fleuve à Trois-Rivières

Après une décennie d'attente, la construction de la troisième tour à condos « L'adresse sur le fleuve » sur le site de Trois-Rivières sur le Saint-Laurent est enfin lancée. La première pelletée de terre de l'immeuble de 69 unités a eu lieu jeudi matin en présence du maire Yves Lévesque et des promoteurs.

Une trentaine d'unités ont déjà trouvé preneurs. Les prix des condos varient entre 250 000 $ et 1,1 million de dollars.

La tour qui sera le plus haut bâtiment de toute la ville aura notamment un stationnement sous-terrain, une piscine intérieure et une extérieure, des bains à remous et une salle d'entraînement. Sa construction devrait se terminer à l'automne 2019.

Le promoteur Guy Boutin souhaite également construire un bâtiment commercial de l'autre côté de la rue pour accueillir des commerces de proximité. Il affirme que plusieurs locataires potentiels se sont manifestés jusqu'à présent, mais il attend la présence d'un plus gros joueur avant d'aller de l'avant.

Pour ce qui est de la marina et du club privé, la construction devrait débuter à la fin de l'été. En raison de difficultés à obtenir les autorisations, notamment du ministère de l'Environnement, le projet qui devait être complété cet été a été repoussé d'un an.

Avec des informations d'Amélie Desmarais