Début de la pêche au homard en Gaspésie

C'est un départ pour la saison de pêche au homard en Gaspésie. Plus de 400 pêcheurs sur 160 bateaux ont pris la mer à 3 h 30 samedi matin.

Cette première journée de pêche s'est bien déroulée malgré le brouillard qui s'est levé vers 7 h, raconte Michel Deschênes, qui pêche le homard depuis 35 ans.

On est toujours fébriles, un peu nerveux, mais ça s'est très bien passé. Les cages sont en place, et on a hâte surtout à demain matin, pour voir ce qu'il y aura là-dedans! Michel Deschênes, pêcheur de homard

Le biologiste et directeur scientifique de l'Association des pêcheurs de la Gaspésie, Jean Côté, s'attend à une bonne saison, mais ajoute qu’il est trop tôt pour estimer la quantité de homards qui sera prise cette année.

Il prévoit toutefois que les homards capturés seront plus gros que ceux de l'an dernier. Comme la population est abondante, les pêcheurs ont décidé d’augmenter la taille minimale de capture des homards.

« Ça va affecter minimalement la pêche, et ça assure la durabilité de notre pêcherie », affirme M. Côté.

Réchauffement des eaux

La saison 2017 avait été très lucrative. 4,4 millions de homards avaient été capturés, ce qui représente une augmentation de 29 % par rapport à l’année précédente.

Jean Côté soutient que ces hausses s’expliquent en partie par le réchauffement des eaux, qui fait en sorte que les populations de homards se déplacent vers le nord.

« On parle souvent de la migration du homard. En fait, les larves de homard viennent se déposer dans notre région, et grandissent ici, donc c’est nous qui les pêchons. C’est ce qu’on voit même sur la Côte-Nord, il y a de plus en plus de homards », dit M. Côté.

Début de saison retardé pour certains

Les glaces, qui sont toujours présentes sur une partie de la côte gaspésienne, compliquent le départ de certains homardiers. Une vingtaine de pêcheurs de Grande-Rivière sont toujours à quai, et devront repousser la mise à l’eau de quelques jours.

D’après les informations de Louis Lessard.