Début des travaux le 14 août sur la rue Saint-Pierre à Rivière-du-Loup

Le calendrier des travaux sur la rue Saint-Pierre, à Rivière-du-Loup, est maintenant connu. C'est le 14 août que la réfection de l'artère débutera et celle-ci s'échelonnera jusqu'au 1er décembre. La circulation automobile ne sera toutefois pas entravée avant le 21 août.

Première phase: préparation

La signalisation pour les travaux, l'organisation du chantier et le planage du pavage entre les rues Sainte-Anne et Frontenac se feront entre les 14 et 18 août. Aucune entrave de l'intersection n'est prévue pendant cette période.

Deuxième phase: de la rue Sainte-Anne à la rue Frontenac

C'est du 21 août au 6 octobre que les entraves à la circulation routière commenceront. À ce moment, la pose de conduite et le pavage de la portion se situant entre les rues Sainte-Anne et la rue Frontenanc seront effectués. De plus, le bassin de rétention aux abords de la rue Frontenac et le mur de soutènement prévu seront installés.

L'intersection des rues Frontenac et Saint-Pierre sera complètement reconfigurée à ce moment. Ces travaux devraient être réalisés pour la fin du mois de septembre. Cela signifie que les élèves fréquentant les établissements scolaires des environs devront redoubler de prudence à la rentrée scolaire.

Troisième phase: de la rue Frontenac à la rue Laval

Du 21 septembre au 11 novembre, c'est la portion se situant entre les rues Frontenac et Laval qui sera réparée. Un aqueduc temporaire sera installé le 11 septembre.

La servitude vers le collège Notre-Dame aura aussi droit à une cure de rajeunissement entre les 23 et 27 octobre.

Quatrième phase: de la rue Laval à la rue Saint-Elzéar

Du 30 octobre au 1er décembre, il y aura pose de conduites et repavage de cette portion de la rue Saint-Pierre. Comme cette étape se déroulera à l'automne, la réparation des trottoirs est assujettie aux conditions météo. Par ailleurs, c'est le 24 novembre que les travaux d'Hydro-Québec prendront fin, selon la première prévision.

La portion Sud de la rue Saint-Pierre, de Saint-Elzéar vers le haut de la côte Saint-Pierre, sera quant à elle réparée en 2018.