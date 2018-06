Delta achète 20 jets régionaux à Bombardier

Le constructeur aéronautique canadien Bombardier a annoncé mercredi la vente de 20 biréacteurs régionaux CRJ900 au transporteur aérien américain Delta Air Lines. La valeur du contrat est estimée à près de 1 milliard de dollars américains.

La commande ferme signée avec Delta prévoit la livraison de 20 biréacteurs d'une capacité de 70 places chacun à partir de la fin de l'année en cours.

Bien que le prix réel qui sera payé par Delta n'ait pas été révélé, on estime à 961 millions de dollars américains (1278 millions de dollars canadiens) la valeur au catalogue de la commande.

Dans un communiqué annonçant la transaction, Bombardier explique que ses CRJ900 voleront sous la marque Delta Connection.

« Nous sommes ravis que Delta continue de choisir la série CRJ », a déclaré le président de Bombardier Commercial, Fred Cromer.

En collaboration avec Delta, nous avons assuré le développement de l'aviation régionale aux États-Unis, et nous sommes impatients d'aller plus loin. Fred Cromer, président de Bombardier Commercial

Ces nouveaux appareils de Bombardier seront également les premiers à être dotés de la nouvelle cabine « Atmosphère », plus spacieuse et plus moderne. Cette nouvelle commande porte à 1953 le nombre d'avions CRJ construits par Bombardier.

Le transporteur Delta, basé à Atlanta, exploite déjà des appareils régionaux de Bombardier, notamment des CRJ200, en plus d'avoir acheté en 2016 au moins 75 appareils de la C Series avec la possibilité de porter la commande totale à 125 avions.