Demande d'accréditation syndicale pour les pompiers des Îles-de-la-Madeleine

Les pompiers de la communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine font une demande en accréditation syndicale. Le conseil municipal a prévu le coup en mettant de l'argent de côté à cet effet.

Un texte de Philippe Grenier

Le directeur du service de sécurité incendie aux Îles-de-la-Madeleine, Joël Sauvé, veut mettre les choses en perspective. Le budget d'exploitation du service de sécurité incendie augmente en 2018, mais pas seulement en lien avec la demande en accréditation syndicale des pompiers volontaires, selon lui.

Est-ce que c'est directement relié à l'accréditation? Moi, je mets ça plutôt dans une professionnalisation globale du service d'incendie. Joël Sauvé, directeur du service de sécurité incendie de la communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine

Selon le directeur, « le service est en constante évolution, les pompiers sont en demande pour différentes opérations, en milieu isolé, des endroits qui ne sont pas accessibles par la route, on a une équipe de sauvetage sur glace, on devient de plus en plus polyvalent. »

Le mois dernier, le maire Jonathan Lapierre avait réservé une somme de 100 000$ dans le budget municipal pour répondre à l'éventualité de voir les pompiers volontaires se syndiquer.

Un montant qui pourrait augmenter ou diminuer à la suite du processus de syndicalisation.