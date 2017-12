Dernier sprint pour le magasinage des fêtes

Les Québécois font de plus en plus leurs achats à l'avance, mais à une semaine de Noël, les centres commerciaux sont toujours pleins.

Magasinage en ligne, achats de produits locaux ou Noël minimaliste, les Québécois dépensent beaucoup d'argent pour leurs cadeaux.

Cette année, ils prévoient des achats d’environ 2,5 milliards de dollars, une augmentation de 5 % par rapport à l’an dernier.

Cependant, les consommateurs s’y prennent de plus en plus d’avance, notamment avec les achats en ligne.

Seulement 11 % des Québécois font leurs achats à la dernière minute, selon le Conseil québécois du commerce de détail.

Quelque 50 % des achats sont effectués de façon traditionnelle dans des centres commerciaux.

Produits locaux

Les marchés de Noël gagnent aussi en popularité au Québec.

Ça fonctionne, même s’il fait froid, même s’il neige. Le public est au rendez-vous. Je pense que les gens veulent vraiment consommer local. Isha Bottin, coproductrice, Marché de Noël et des traditions de Longueuil

La pression d’acheter des cadeaux demeure très forte. Seulement 4 % des Québécois fêtent Noël sans acheter des cadeaux.

Certains préfèrent décrocher.

« À chaque coin de rue, on nous rappelle que c’est Noël et qu’il faut consommer tout le temps », lance une dame rencontrée au marché de Noël et des traditions de Longueuil.

« On a dit : plus de cadeaux. Ce ne sont que les petits enfants qui vont en recevoir », lance une autre dame à la sortie d’un grand magasin. Cela a pour effet de « diminuer le stress », explique-t-elle.

Avec les informations de Michel Marsolais