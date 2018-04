Derniers préparatifs avant le début de la pêche aux crevettes

Les pêcheurs de crevettes de Sept-Îles s'activent sur leurs bateaux pour terminer les derniers préparatifs et être prêts à partir en mer samedi soir.

Un texte de Émile Duchesne

Le capitaine du crevettier Le Méroux, Jean-Pierre Élément, explique que les discussions se poursuivent pour déterminer le prix du crustacé au débarquement.

Cependant, Jean-Pierre Élement s'inquiète surtout de l'état des stocks de crevettes et de la diminution des quotas de pêche décrétée par Ottawa, à la suite des recommandations émises par le comité consultatif des pêches.

On va commencer à pêcher et on va voir comment ça va aller. On ne peut pas trop se prononcer, on ne sait pas

Jean-Pierre Élément, capitaine du crevettier Le Méroux