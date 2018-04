Dery Télécom poursuit son expansion

L'entreprise Baieriveraine Dery Telecom continue sa croissance dans le marché québécois en faisant l'acquisition de Câble Axion, un câblodistributeur basé à Magog.

Dery Telecom, qui était déjà actionnaire à 50 % de l'entreprise, devient donc l'unique propriétaire de ce réseau qui possède près 50 000 clients dans les régions de l'Estrie, de la Montérégie et de la Beauce.

« On opère à La Baie un secteur très urbain dans la clientèle de Dery Telecom. Il faut se mettre en tête que Dery Telecom est davantage dans des municipalités comme Larouche ou Petit-Saguenay par exemple. Alors notre densité et le volume de clients permet de réaliser des économies de coûts et d’avoir une offre de services qui est compétitive partout au Québec », explique Nathalie Gagnon, copropriétaire et directrice du marketing chez Dery Telecom.

Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.

Cette acquisition permet à l'entreprise de consolider sa présence dans 13 régions du Québec.