Des centaines de visiteurs à la tournée des artisans de Saint-Sévère

La tournée des artisans de Saint-Sévère avait lieu pour une 5e année dimanche. Des centaines de personnes ont visité les trois entreprises participantes.

Passion Lavande, Domaine et Vins Gélinas et l'entreprise de vêtements Rien ne se perd, Tout se crée se sont alliées pour attirer la clientèle.

Entre 200 et 400 personnes par jour ont convergé vers la municipalité de 600 habitants, selon le propriétaire de Domaine et Vins Gélinas, Frédéric Gélinas.

« Beaucoup d'enthousiasme! On est content de présenter nos nouveaux millésimes, nos nouveaux produits », dit-il

L'atelier-boutique de tissage Rien ne se perd, tout se crée croit à l'importance de la tournée des artisans.

« On a du talent, on a de la création, on a de la diversité, explique la copropriétaire Marie-Claude Trempe. Ce n'est pas beaucoup plus cher que ce qui se fait en Asie. Les gens sont de plus en plus conscientisés à encourager l'économie locale », ajoute-t-elle.

D'après les informations de Catherine Bouchard